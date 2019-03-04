韋恩的食農生活》給人類智慧的是紅肉，不是蘋果

在一篇刊登於權威科學期刊Nature的研究顯示，在260萬年前，我們智人的老祖宗，之所以能在演化上獲得勝利，有更大的腦袋、更高的智力、更多的空閒製造工具、發展文化，遠遠甩開同時期競爭的其他原始人類、靈長類，就是因為拜懂得吃肉所賜。

韋恩的食農生活

繼國際癌症研究基金會（IARC）把紅肉列為2A級（可能致癌）的癌症風險因子，而加工肉品（香腸、培根等）列為1級（確定致癌）的癌症風險因子之後，近期World Cancer Research Fund International世界癌症研究基金與American Institute for Cancer Research. （美國癌症研究所）也發表一份大腸癌的研究報告 Diet, Nutrition, Physical Activity and Colorectal Cancer. 2017。其中將紅肉列為「有強烈證據」「可能」提高罹患大腸癌的風險。其實類似的研究結論很多，因此在近來營養與飲食的專家建議中，多提倡減少肉食尤其是紅肉，多吃蔬菜水果或是豆類、魚類，尤其以地中海型飲食為代表。

但是即使知道這樣，還是很多人很糾結地無法放棄紅肉的美味。其實愛吃肉也沒什麼好糾結或是感到罪惡的，韋恩認為這是一種來自老祖宗的天性。而我之所以將吃肉稱為人類的原罪是因為，人之所以為人，或許就是因為開始知道吃肉。與其將蘋果視為禁果，不如說，真正開啟亞當夏娃智慧的食物，其實是肉。

在一篇哈佛大學學者刊登於權威科學期刊Nature的研究（Impact of meat and Lower Palaeolithic food processing techniques on chewing in humans.Katherine D. Zink et al. Nature531,500–503, 2016）顯示，在260萬年前，我們智人的老祖宗，之所以能在演化上獲得勝利，有更大的腦袋、更高的智力、更多的空閒製造工具、發展文化，遠遠甩開同時期競爭的其他原始人類、靈長類，就是因為拜懂得吃肉所賜。

研究顯示，在沒有吃肉之前，人類主要的熱量來源是植物含有澱粉的根莖類，因為根莖類富含纖維，質地很粗，而且其實營養也不算豐富，所以人類每天要花很多時間採集同時嚼嚼嚼。直到吃肉之後，因為肉豐富的油脂充滿了熱量，才算登上了攝取卡路里的特快車，再也不必每天花那麼多時間嚼嚼嚼了，剩下很多時間，才有餘裕來發明工具、遊戲、思考、發展文化了。根據研究計算，吃根莖植物的話，原始人一年要嚼1千5百萬次；而如果食物裡有1/3是肉的話，可以減少嚼2百萬次（大約減少了13%的咀嚼次數），而所需要的咀嚼力也減少了15%。而進一步如果懂得用石器將肉切小塊再吃，可以再減少5%的咀嚼次數，咀嚼力也再減少了12%。簡單來說，就是可以用更短的時間、花更少的力氣，獲得更多生存所需的熱量。

而其重要性不僅於此，肉食對生物演化上也有重大意義。因為咀嚼需要的力氣變小了，因此推論臉部的需要的肌肉變小了、牙齒的大小也因此縮小了，因此有更多的空間提供更大的腦容量，所以有利於發展智慧。而腦是很花能量的器官，有更多的熱量才得以供應更大的腦來運作。所以也就是說，如果我們不懂得吃肉，我們現在還會像我們森林裡的快樂靈長類朋友一樣，每天花很多時間在樹上樹下盪來盪去，尋找所有可吃的根、莖、葉、花，然後躲在樹上嚼嚼嚼。所以說肉是智慧之源，其實並不為過。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 給人類智慧的是紅肉，不是蘋果

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