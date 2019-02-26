韋恩的食農生活》放心吃牛肉麵，新聞說二天一碗牛肉麵得到大腸癌太武斷！

韋恩的食農生活
大腸癌在台灣確實有在增加的趨勢，只是大腸癌的病因是多因子的，基因是其中之一丶煙燻食品、紅肉、高油脂等食物丶以及肥胖，都是造成影響的原因，不能怪罪單一因素。
日前有新聞報導說「某女性因為二天吃一碗牛肉麵，因此得到大腸癌」，這樣的說法實在太過誇大，想也知道這很難找出直接的關係，所以大家不要因此恐慌。
（資料照，與本文無關）
不過紅肉確實是科學界公認為可能的致癌物質，韋恩之前就整理過可能有4大因素（吃肉這項原罪 2）：
1. 《血紅素鐵》： 紅肉裡的鐵太好吸收，過量之下會促進人體過度的氧化作用
2. 《N-羥基乙醯神經胺酸》：紅肉裡有這種特殊的糖分子，會誘發人體慢性發炎。
3.《高脂肪高熱量》：也會形成慢性發炎狀況。
4. 《異環胺》：紅肉如果經過高溫燒烤，其豐富的蛋白質會形成異環胺（Herterocyclic amine）化合物，簡寫成HCA，是已知的致癌物。
除此之外，北醫大學營養學名譽教授謝明哲老師也提出，紅肉裡豐富的飽和脂肪酸也會有以下二點對癌症不利的效果：
1．一會改變女性激素的分泌，所以會提高乳癌的風險。
2．另一會增加膽酸（鹽）的分泌，同時改變腸道菌菌相，代謝膽酸（鹽）成為致癌物質或是輔致癌物質。（韋恩認為紅肉對腸道菌相的被壞，是近年來重要的發現。）
（謝明哲教授-台灣營養開拓者 臉書）
韋恩認為紅肉不是完全不該吃，而是飲食均衡還是非常重要的，尤其應該搭配豐富的新鮮蔬果，不但含大量抗氧化物、還有纖維以提供益生菌生長的良好環境（最近韋恩吃牛排前都會贖罪式的先吞一些益生菌）。這樣還是可以適量的快樂享受紅肉。
本文經授權轉載自韋恩的食農生活 放心吃牛肉麵，新聞說二天一碗牛肉麵得到大腸癌太武斷！
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