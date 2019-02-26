韋恩的食農生活》放心吃牛肉麵，新聞說二天一碗牛肉麵得到大腸癌太武斷！

日前有新聞報導說「某女性因為二天吃一碗牛肉麵，因此得到大腸癌」，這樣的說法實在太過誇大，想也知道這很難找出直接的關係，所以大家不要因此恐慌。

韋恩的食農生活

大腸癌在台灣確實有在增加的趨勢，只是大腸癌的病因是多因子的，基因是其中之一丶煙燻食品、紅肉、高油脂等食物丶以及肥胖，都是造成影響的原因，不能怪罪單一因素。

日前有新聞報導說「某女性因為二天吃一碗牛肉麵，因此得到大腸癌」，這樣的說法實在太過誇大，想也知道這很難找出直接的關係，所以大家不要因此恐慌。



（資料照，與本文無關）

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