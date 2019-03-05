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韋恩的食農生活》台灣八點檔奇談又一椿－什麼！孕婦不能吃蜂蜜？！

孕婦當然可以吃蜂蜜，只是蜂蜜雖然天然，還是含大量的糖，尤其是果糖葡萄糖這些單糖，所以對於需要進行血糖控制的孕婦來說還是要小心並且諮詢醫師，不可因爲它是天然的而掉以輕心。
作者： 韋恩的食．農．生活
2019-03-05 11:46
 | 2019-03-05 11:46
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韋恩的食農生活

或許是延續甄嬛傳宮鬥的熱潮，比如說麝香會造成流產，台灣又有八點檔連續劇編出新説法－孕婦不能吃蜂蜜，但是這一樣是錯的，正確的是「孕婦可以吃蜂蜜」！

台灣又有八點檔連續劇編出新説法－孕婦不能吃蜂蜜？！（圖截自完全娛樂 Youtube）

有這樣的誤會，八成是來自於一歲以下嬰兒不要吃蜂蜜而來，而這是對的。因為蜂蜜裡可能天然有有微量的肉毒桿菌孢子存在，這對大人沒問題，但是因為嬰兒的腸胃道消化系統尚未發育完全，消化酵素及胃酸的分泌比較弱，腸道益菌也沒有建立的很完整，所以無法殺死殘留的肉毒桿菌，可以會造成食物中毒。

一歲以下嬰兒不要吃蜂蜜。（Pixabay）

所以孕婦是成人了，當然可以吃蜂蜜，只是韋恩提醒，蜂蜜雖然天然，但是還是含大量的糖，尤其是果糖葡萄糖這些單糖，所以對於需要進行血糖控制的孕婦來說還是要小心並且諮詢醫師，不可因爲它是天然的而掉以輕心。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 台灣八點檔奇談又一椿－什麼！孕婦不能吃蜂蜜？！

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