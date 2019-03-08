自由開講》民主之恥，年年以破壞毀損罪控告民眾

◎朱孟庠

宜蘭縣蘇澳鎮公所廣場的蔣介石騎馬銅像被潑漆噴字，寫上「殺人魔王」及要求鎮公所拆除等字樣。年年各地上演政府控告民眾毀損罪，真是沒完沒了？永和區公所前高聳巨大的蔣介石銅像，此圖騰忍無可忍地日日在我生活之中，但我必須承認自己很軟弱，多年來無數次在心中燃起深夜在沒人阻撓的時刻，要將象徵紅色鮮血的漆，澆淋銅像。這個意象一直在我心中，可惜銅像太高大了，無力做到，只能為文吶喊。

宜蘭縣蘇澳鎮公所廣場的蔣介石騎馬銅像被潑漆噴字，寫上「殺人魔王」及要求鎮公所拆除等字樣。年年各地上演政府控告民眾毀損罪，真是沒完沒了？（資料照）

二十一世紀民主自由度高居93分的台灣，獨裁者銅像還遍布著，社會猶然存著「分裂的人權信念」？既要民主又奉著獨裁者像？蘇貞昌表示：「…轉型正義不是追殺，也不是拆除…」好！不拆蔣廟，那全國的銅像總要處理吧？難道還要年年逮捕學生？既然希望台灣國家正常化，那麼促轉會就應在政大學生挑戰中華民國神話中這最大圖騰的蔣銅像之移除作為上，有勇氣表示肯定而不是遺憾，並提出論述說服社會。

年年舉辦二二八紀念會、音樂會等活動，都不如錢幣上的蔣介石改版消失、公共空間裡的殖民圖騰去除，能讓二二八家屬感到慰藉。今天年輕人是做了大家想做卻不敢做的事，做了學校及政府該做而不做的事，年輕人的作為是「去除殖民符碼」勇氣可嘉，卻年年以破壞毀損罪控告學生，此實為台灣民主之恥。

馬英九說228事件的平反早就已經做完了？平反了嗎？做完了嗎？加害者得到應有的懲罰？加害者衛隊還是如此囂張？看！藍天行動聯盟退役軍人楊思聖上月十九日還張狂地到228和平和紀念館前嗆聲踢毀紀念柱。而學歷史的國民黨黨主席吳敦義竟為凝聚藍營鐵票，倒果為因指責「年年學生破壞蔣銅像的暴力行為，是蔡政府大搞意識形態、搞鬥爭的副產品。」要綠營不要煽動仇恨向前走。舊威權遺緒還在挑弄，如何向前走？

藍天行動聯盟退役軍人楊思聖（左）上月十九日還張狂地到228和平和紀念館前嗆聲踢毀紀念柱。（資料照）

還要年年控告學生？當東歐各國早將獨裁者銅像鎔掉，連俄羅斯都將前蘇聯列寧、史達林銅像清光，台灣還困在這糾葛中。除去「殖民符碼」，建構自己的「文化符碼」，展現台灣國家的文化認同，此為民主的再深化，是台灣人從自我覺悟到自決前途的關鍵步伐，這也是台灣子弟人權教育的核心。

為什麼一個沾滿血腥的政黨還可以強勢囂張？是親中勢力藉民主溫床軟土深掘？是台灣多數民眾因循苟且、對歷史的無知，受統媒煽動成為幫兇？是轉型正義沒切實以致民主未生根？李登輝先生於2013-2015年90多歲高齡為什麼還全國走透透，宣講第二次民主改革？因為二十世紀末的寧靜革命，沒有付出代價，未經審判的廉價民主，如沙上建塔根基不穩啊！

沒有深切反省的社會，沒有真正的民主，未經正義轉型、切實「除垢」的社會，加害者的衛隊猶然囂張跋扈。國民黨年年批評民進黨炒作228獲取政治利益，而台灣社會也確實瀰漫著此往者已矣忘記仇恨向前看，如此平庸的想法。雖本土政權執政，遺憾的是同樣還是學校除依校規祭出懲罰、將被破壞的銅像修復外，就是向警方報案、對學生提出毀損罪告訴，年年如此。

一個不懂得敬重自己烈士的民族，是個無脊椎的民族！台灣人絕不是軟骨動物！真該為之塑像紀念的是：在台灣民主道路上犧牲奉獻的英烈，如湯德章、陳智雄、泰源五烈士、鄭南榕等，他們可歌可泣的故事足為惕勵子孫之典範。相信這些動人的情操，能喚醒台灣之魂，讓台灣民族的國家之路不再崎嶇坎坷。

至盼台灣人民能有高度的自覺意識，支持並督促政府堅定轉型正義之價值，欣見文化部對空總案、華山發展計畫、中正紀念堂轉型案等之用心，期待無畏無懼、努力實踐。終能見到我們擁有自己的民主紀念館，紀念自己的英烈，擁有自己的歷史詮釋權，建構自我的文化認同。

解決認同的價值問題，只有一步一腳印努力，重建屬於台灣土地的歷史圖像，下一代才不至於再成為失根的一代。而重建屬於台灣土地的歷史記憶當從公共空間的意象建構起，是除去殖民符碼的時候了，民主台灣不應再容忍這種「分裂的人權信念」。

（李登輝基金會前副秘書長）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/