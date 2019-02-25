自由開講》誰打壓韓市長就是打壓台灣

◎草古

高雄市長韓國瑜上任後首度出訪，選定馬來西亞，希望透過農漁採購的合作，一方面落實競選期間提出的南南合作，一方面也展現照顧高雄農漁民的意志。然而，韓市長到了馬來西亞後，卻接連傳出無法和當地官員及民代會面的消息，甚至有台灣媒體捕風捉影，質疑是蔡英文政府暗中施壓。一場單純的城市外交「還願」，竟演變成台灣國內政治事件，足以堪稱是極為詭異的恐怖劇情了。

然而，任何稍有國際情勢認知的人，看到「蔡英文政府暗中施壓」這類言論，絕對都是笑到肚破腸流，緊急送醫救治的程度。台灣因為長期受到中國打壓，在國際外交上整天抗議跟陳情都來不及了，三不五時還會被接受援助的國家「放生」，到底哪來的能力去施壓人口、面積、國際地位都比台灣來的重要的馬來西亞呢？要知道，韓市長代表台灣出訪，代表中華民國高雄市市長出訪，誰打壓韓市長就是打壓台灣！

打壓韓國瑜這種毫無常識又絕對得不償失的陰謀論，想出來的人跟會相信的人，恐怕都要到醫院去檢查一下。（資料照）

更重要的是，蔡英文政府上台至今，藍營執政的縣市多有類似的城市外交行程，例如南投縣長林明溱，在2016年9月便和澳洲伊普斯威奇市締盟；苗栗市在2017年11月時也受邀至日本木更津市出席當地慶典，民進黨政府可曾有阻擋？只能說「為了讓韓國瑜面子不好看，動用國家力量干涉外國內政」這種毫無常識又絕對得不償失的陰謀論，想出來的人跟會相信的人，恐怕都要到醫院去檢查一下。

然而話說回來，韓國瑜有沒有被打壓的可能？絕對有，但是打壓的人是誰呢？這個答案也不難找到，只要看看國際上是哪個國家絕對不希望台灣跟世界有進一步的合作就是了。換言之，就是廟號呢嘛叭唭，璽印小熊維尼的習近坪所統治的中國是也。如果這個假說為真，那劇情不就是「韓國瑜被中國打壓，心裡有苦不能說，台灣特定媒體扯蔡英文下水」？胡亂瞎扯的人，真的應該要泡蛇酒七天才對吧！

其實只要是能為台灣爭取利益、對台灣有益的事情，不分朝野黨派相信都事會樂觀其成，並且全力支持的。就像韓國瑜市長一抵達馬來西亞，中央政府外交部的駐馬來西亞代表就到機場接機一樣。暗中打壓云云，為免太過小鼻子小眼睛。不過，如果是另一種可能性，恐怕就真的是大羅神仙也難救了：根本沒有和對方敲行程…從馬來西亞對華特使的回應來看，似乎真的是根本沒約的機率最高耶。

（還願愛好者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/