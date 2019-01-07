鏗鏘集》「紅標」政治明星

台灣地方政治，「南北」差距縮小，都產生不務正業、好談非自己職等事務的政治「明星」，玩弄話術與騙術唬過一些「有聞必錄」、毫不挑剔代為宣傳的網民與記者。

一個在大學讀「英國文學系」，還廉價租公地辦「雙語學校」的明星，面對外國媒體，「謙」稱他講的是洋涇濱英語，果真如此，不知道給他畢業文憑的學校慚不慚愧？

從英文系轉讀「東亞研究所」，應該通曉中國問題，他竟稱高雄與中國深圳特質很像，要學習深圳的發展模式。這話讓他反共的老祖宗輩非一頭撞死不可。深圳學高雄加工出口區，他竟要回頭學深圳！

他的師父已承認偽造「九二共識，一中各表」，他卻繼續唸「九二共識」的經，以被人併吞為代價，要「貨出去中國」，「中國人進來」！

北明星自命「智商」高，玩「學姐」衝網紅，用個人、家庭親疏，不倫的比喻，沒有因果關係的事務，輕重不分的語言，來掩飾（或暴露）自己的膚淺。他用自己是「留美，怎麼不會說英語？」以「證明」自己的英語能力，比南明星霸氣。

事涉國家主權、民主與人民生活方式的嚴肅問題，北明星隨習皇舞步「一家」親，還以床頭床尾曖昧之詞，描述台灣受中國強暴應「承歡」的態度。

台灣與中國的紛爭，出在中國要併吞台灣，這是台灣國家存亡的嚴肅問題，蔡英文總統明確宣示拒絕接受中國併吞的模式，正說出人民心聲，北明星卻要以認命接受的態度，來「緩和」關係。

七十年來，中國目標就在消滅台灣的國家地位，北明星竟說雙方心存「芥蒂」，怎麼說都沒有用。國家存亡大事竟只是心存「芥蒂」，北明星的智商與語文能力未免太超人了！（作者王景弘，資深新聞工作者）

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