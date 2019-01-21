社論》網紅政治學的陷阱

網路直播最近成為顯學，高知名度的網紅直播主躍升為社會名流、另類意見領袖，即便是擅長操弄民意的政治人物，也得虔誠請益，彷彿信徒朝聖一般。這股網紅風近日也吹到了自認被網路打敗的民進黨，新內閣標舉「會做事、接地氣」，而所謂「接地氣」，重點在於政府做這麼多，有些人民不知道，現在透過直播，讓人民知道政府為人民做了什麼。流風所至，由小英總統、閣揆，到部會首長及政治人物皆熱中於直播，凡事都要透過網路直接訴諸民眾，看來直播不僅是民進黨的主流趨勢，甚至是絕地大反攻的重磅武器。

民進黨政治人物，個個想當網紅，人人搞直播，起因就在於九合一大選的嚴重挫敗，從很多方面來看，在網路戰場上潰不成軍，屢遭對手突襲而不知所措，顯然是敗選的主因。令人感慨的是，從黨外反抗國民黨威權統治開始，民進黨並無資源與組織可言，因此主要是依靠理念的堅持與傑出的文宣戰，才能扳倒有如銅牆鐵壁的獨裁政權。但是，到了網路時代，民進黨顯然沒有搭上十倍速的網路列車，不僅在操作上落後於對手，即便在理念與價值上，也只是一再重彈「民主」、「愛台灣」的舊調，根本無法提出貼近社會現實的新訴求；加上無力應對鋪天蓋地而來的網軍、假新聞，以致蒙受嚴重挫敗。選後檢討，網路於是成為提升戰力最迫切的課題。

科技發展日新月異，一日千里，網路更能打破陳規舊範，使人與人的接觸愈加直接、極大化，能夠熟悉此一領域的運用，無論就形象形塑、選舉宣傳、政策傳達，或在互動中了解民意所在，主動、及時進行政策調整，使其更符合民眾的需要與利益，乃是一種良性發展。因而，此刻民進黨上下熱中於網路直播，吸引民眾的關注，提高參與感，確實在往正確的方向前進；而如此重大的轉身，也凸顯了敗選之後亟欲變革的強烈企圖心，值得肯定。不過，網路直播雖可成為政治上的利器，但是民進黨卻必須了解，它終究只是一種「形式」、「手段」，而非「內容」、「目的」，運用之際，絕不能捨本逐末、反客為主，為了吸引觀看流量，捨棄專業、嚴肅的政策內涵，而趨向媚俗、淺薄，故作驚世駭俗之舉。若果如此，將失去執政者的擔當與高度，走火入魔，導致政治文化日趨低下，不但無法提升民進黨的支持度，更是傷害台灣的民主。

網紅直播風潮的隱憂，在於其中充斥民粹、造假，情緒、泛道德化，缺乏專業、理性的嚴肅討論，以及判然分明的是非黑白，只有瀏覽流量才是王道。因此，一些在傳統規範下，只能扮演邊緣人角色的直播主，卻在網路世界以幹譙方式點評世間事，彷彿成了社會法庭的裁判官，甚至引來標榜與藍綠不同的政治人物前往朝聖、接受加持。這種顛倒傳統價值與認知的現象，是正常社會的常態嗎？豈能成為執政者學習模仿的對象。再看看部分依靠網路打贏選戰的政治人物，因為完全搞混手段與目的分別，忘了網路只是選舉文宣手段，仍沉浸在勝選的亢奮中，因此上任之後提不出具體的政策藍圖，只能不斷拋出話題，藉此維繫個人在網路上的溫度，大幅佔據媒體版面，結果是一個個市政行銷點子像放煙火，絢爛但一閃即逝。這種虛假形象，早晚是要破滅的；這一類的網紅崛起模式，當然也不該是執政黨的榜樣。

網紅加直播是一種新的行銷方式，可以行銷一般商品，也可以行銷政治人物與政策，效用奇佳無比。然而，形式與手段再好，也不能成為目的，因此網紅直播再怎麼運用巧妙，也不會讓英昌團隊變成政治2.0的新典範。民進黨由對網路世界的陌生，對假新聞猖獗氾濫的漠視，墨守舊有的政治成規，以致在政策辯護上無力又無能，在選舉時更難主動出擊，造成積非成是，陷入四面楚歌的困局，吃下嚴重的敗仗。如今想以網紅政治學改頭換面，展現接地氣的政策思維與身段，固然可喜，但千萬不要忘了，「接地氣」搭配「會做事」，才是正確的執政態度與方法，以及民進黨尋求逆轉勝的關鍵。

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