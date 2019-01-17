社論》站在民主、市場經濟的軸線上

中國通訊商華為近日成為全球爭議焦點。繼華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，華為在波蘭的主管王偉晶亦因涉及間諜罪落網；而愈來愈多的國家則形成一股抵制華為產品的風潮，我國工研院、資策會等研發單位也相繼禁用華為產品連接內網，以維護資訊安全。此外，近日竄紅的中國影音平台「抖音（Tik Tok）」，遭到美國智庫研究指控，將用戶資料傳回中國，成為中國當局蒐集情報的工具之一。中國科技產品對各國國安造成的威脅，日漸受到舉世的關注。

針對全球抵制華為風潮，中國官媒《環球時報》強烈抨擊西方情報人員透過「輿論霸權」，對中國企業進行「圍剿」及「絞殺」，並且大唱哭調，指稱不論抖音或是華為的產品和軟體做得再好，都有著一個「邪惡的原罪」，那便是他們來自「紅色中國」，這個西方意識形態上的「敵人」。中國顯然將抵制華為等中國科技產品，確保資訊安全的行動，貼上西方國家陰謀的標籤，但這不僅未能替華為漂白，反而凸顯抵制華為絕非只是科技爭霸戰，更是全球地緣政治，以及自由民主與專制獨裁體制的爭鋒，對於人類文明的發展意義重大。換言之，全球反華為的風潮，代表的是民主國家正面迎擊來自邪惡力量崛起的中國。

美中貿易戰看似一個現存強權在壓抑另一個崛起中的強權，本質上卻是民主、自由市場的美國與專制、國家資本主義的中國之間的對抗，乃是兩種不同制度與價值觀之爭。其實，中國的崛起，使十四億人口脫貧，本為好事一樁，然而，檢視其成長內涵及經濟力量的運用，卻發現它終將成為民主國家與自由市場的最大威脅。此因中國崛起表面上採行資本主義手段，其實走的是盜竊智財權、強迫技轉、高市場准入門檻，以及大量補貼、低價傾銷的旁門左道，等於是將自身的經濟成長建立在剝削打壓外人的不平等基礎之上。因此，它的崛起不能帶來雙贏的繁榮福祉，反而是你死我活的零和遊戲。對於中國築起的不對等經貿結構與規則，以美國為首的先進經濟體已經無法再容忍，因此採取反制，以重建公平的國際經貿體系。

然而，華為等中國科技大咖會成為眾矢之的，乃因其已成為中國藉由高科技將專制力量向全球輸出，期能恢復漢唐帝國榮光的工具之一。換言之，中國能否躍居為科技強國，乃是中國夢是否實現的關鍵，其中掌控5G技術與標準制定的主導權，更是攸關成敗的決戰點。其實，5G不僅市場規模將高達十二．三兆美元，是一場兵家必爭的大商戰，更因其所涉範圍甚廣，除了智慧手機，還能應用於自駕車、人工智慧、物聯網等，若任何地方潛藏風險，就會威脅到整個網路，因此美中經濟與安全檢討委員會（ＵＳＣＣ）去年十月即警告，不排除中國情報機構利用華為等中企設備進行竊聽，及破壞資訊安全。可見5G灘頭堡的爭奪，攸關下一世代科技強權的排序。

再者，華為與中國人民解放軍關係匪淺，目前更擔任中國發展5G的先鋒尖兵；中國能否主導5G技術，進而在人工智慧、自動化、自駕車、物聯網等領域取得領先優勢，華為的角色與功能極其重要。尤有甚者，中國一旦取得科技上的突破，必然將之運用於對人民的監控，試圖建構一個更加嚴密，難以遁逃的統治羅網，數位專制的帝國，威脅全球的和平與民主。故而，美國國會去年八月通過「國防授權法」，禁止聯邦政府機構使用華為等中企產品，而「五眼聯盟」（美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭）及日本、南韓等國都已決議排除讓華為參與5G網路建設。所以，華為正試圖在中東、非洲、南美洲及部分東歐、亞洲地區擴大影響力，以期突破美歐日本等國的封鎖。

由世界地圖看來，已開發國家正形成抵制華為陣線，而與部分開發中國家的友好華為連線相互抗衡，清楚顯現了地緣政治的意涵；而此一對抗輪廓更超越經濟範疇，涵蓋了民主與威權政體之間的不相容。在這條自由對抗專制、市場經濟對抗國家資本主義的軸線上，台灣無論基於經濟產業，抑或自由民主的體制，都應該義無反顧地站在民主、自由經濟的陣營，全面抵制可能帶來國安威脅的中國科技產品，才能確保台灣的繁榮與國家安全。

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