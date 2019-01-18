社論》徹底擊潰民進黨 完全掌控國民黨

陸委會昨天公布最新民調結果：七十五．四％民眾不贊成中國「一國兩制」主張，贊成者只有十．二％；七十四．三％不接受中國「一個中國原則」的「九二共識」，接受者只有十％。而中美建交四十週年，中國外交部長王毅表示：一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方應堅持一個中國原則，恪守中美三個聯合公報，切實反對台獨勢力及其分裂活動，慎重處理涉台問題；在涉藏、涉疆等問題上，美方同樣應尊重中國主權和領土完整，停止干涉別國內政的做法。美國副總統彭斯之言，「美國視而不見的日子已經結束」，真是對這個戰略競爭對手的妙答。

先前，對於蔡英文總統呼籲台灣各政黨不要再講「九二共識」，國台辦聲稱：「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，明確界定了兩岸關係的性質，表明雙方在努力謀求國家統一程序中，均堅持一個中國的原則；而「一國兩制」是實現國家統一後的制度安排，故意將兩者混為一談，是刻意誤導台灣民眾。「九二共識」是通往「一國兩制」的糖衣毒藥，蔡總統代表台灣人民明確拒絕且獲得社會普遍支持，顯示多數台灣人民心中早有定見，只有藍營政黨與政客還在為習近平當化妝師。

「堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一」，成了新版九二「共」識。一個中國原則為何？就是世界上只有一個中國，中華人民共和國是唯一合法政府。在這個原則之下，毫無中華民國的想像空間，遑論一中各表。馬英九等人至今還在為九二共識辯護，宣傳它是保命仙丹，這就證明了他們並不是蔣經國「保台」的支持者，而是習近平中華帝國夢的信徒。習近平提出九二共識壓縮版，加大武嚇聲量推銷一國兩制，馬英九則從不統躍進到不排斥統一，圖謀台灣的裡應外合儼然成了二○二○的重頭戲。

一一二四選舉後，習近平的對台新攻略，有兩點值得注意。一是，誠如「美國經濟諮商會」所警告的，中國經濟放緩速度可能比官方所估計的更嚴重，其經濟更容易受到外部衝擊的影響，中國抵禦外部衝擊的能力其實很脆弱。經濟、社會、政治的危機四伏，促使習近平鋪陳「融台迫統」來因應內部挑戰。二是，北京可能估計二○二○國民黨將班師回朝，所以壓縮九二共識的解釋空間，以備脅迫國民黨重新執政之後加大促統的力道，藉由統派政權將台灣的民主活力完全框限，也讓美國等國際勢力失去介入的著力點。

從一一二四的經驗來看，中國網軍、假消息、金援等成功操作，極可能在二○二○變本加厲。而小英政府能否在一年多的時間內，以有感施政重拾多數選民的信賴，同時有效遏阻中國操弄台灣大選，確屬一大考驗。台灣的主人必須十分警覺，習近平的二○二○作戰目標，一是徹底擊潰民進黨，一是完全掌控國民黨，假使習近平如願所償，那麼，台灣不啻是以民主埋葬民主，脖子被中國套了繩索。是以，面對二○二○，台灣人民必須有超越政黨的思維，因為台灣是否能維持獨立現狀，或者淪為中國的勢力範圍，這場選戰將有關鍵性的影響。

「當一個小型民主國家要對上全球最強大的非民主國家， 此時台灣確實需要國際支持」，蔡總統的語重心長，堪稱一針見血。過去，國際社會的主流認知，以為中國的改革開放終將觸動政治改革，所以對兩岸關係甚至和平統一有所想像。如今改革開放對內逆轉為數位極權統治，對外的韜光養晦也變調為中華帝國夢，於是國際社會對中國「武統」野心越來越提高警戒，不容專制中國侵吞民主世界的版圖。美中貿易戰揭幕以來，越來越多民主國家改變了中國政策的慣性思考，台灣所需要的國際支持也逐漸浮現。

川普上任以來，簽署美國國會通過的法案，包括國防授權法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法，軍艦通過台灣海峽，就是不斷撐開台灣關係法與六項保證的表面張力，一步一步地拉高分貝警告北京，台灣是印太戰略的民主典範、地緣政治的前沿要塞。其實，嚇阻中華帝國夢的狼性，最有效的莫過於正式承認台灣為主權國家，協助台灣加入聯合國。如此一來，所謂兩岸是家務事的謬論，更加站不住腳，中國若還想鋌而走險，無異是與世界為敵。中國的強國夢，千萬不要變成惡夢的自我實現！

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