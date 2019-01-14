社論》民主—台灣與世界的最大交集

習近平一月二日的講話，堪稱改變西方中國觀的另一個事件。美國參議院外委會亞太小組主席賈德納，甚至以美國跟以色列的關係來形容美國國會兩黨對台灣的支持。他說：「你看到國會對台灣有（跟對以色列）同樣的兩黨支持，我認為那是很強烈的訊息。」批評中國製造麻煩，強烈支持民主台灣，已經成為美國的政治主流，參眾兩院與白宮、國務院幾乎沒有異議，這是相當值得注意的趨勢。而「經濟學人」的專欄指出：對台灣而言，有著完善的民主，重大政策選民都能參與，除了一件最重要的事—台灣是否應該是一個國家，公投法容許人民在除了兩岸關係外的所有議題投票。

大家應該記憶猶新，在習近平手握大權之前，台灣歷屆政府的言行，很容易被華府、中國通、國際媒體指責為破壞現狀、製造麻煩，例如李登輝的特殊國與國關係、陳水扁的一邊一國，甚至對所謂九二共識的存疑。然而，習近平改變了西方的中國觀，也連帶改變了他們對兩岸緊張的究責。去年中共十九大前後，中國戰機戰艦多次繞台演練，美國國務院便直指北京破壞現狀。破壞現狀的主要參照系統，自是美台所致力的維持現狀。當然，兩岸只是其中一例，中國在南海的軍事化作為，也引起美國為主的西方國家提高警覺，維護自由航行的軍事行動隨之展開。

西方中國觀的改變，約略歷經幾個里程。一是，二○一七中共十九大到二○一八兩會，罷黜接班人、取消任期制、打破集體領導。二是，改革開放四十週年講話悍稱：「不該改的、不能改的堅決不改」；日前中美建交四十週年的招待會上，國家副主席王岐山亦重申：「中國將繼續堅持走自己的道路」。三是，告台灣同胞書四十週年講話，九二共識壓縮版加上武嚇迫統，在在顯露出習近平的鷹派鋒芒。更不要說，中國製造二○二五，一帶一路現代版長征。習近平的中華帝國夢，已經完全改寫西方對鄧小平啟動改革開放的正向想像。就此而言，川普上任不久便將中國重新定位為戰略競爭對手，針對中國政經弱腹部發動貿易戰，拉開了國際霸權保衛與挑戰的序幕，都可以說是習近平的「自作自受」。

習近平的中華帝國夢，引起西方國家圍堵中國，堪稱噩夢的自我實現。是偶然也是必然，此一發展凸顯了台灣以小搏大的能量—「民主」。從蔣經國過渡到李登輝，台灣毅然選擇民主之路，捨棄亞洲價值的開發獨裁，更拒絕強人世襲的威權主義，以致台灣成為當今亞洲民主退潮中的民主典範，成為普世價值在亞洲耀眼的灘頭堡，從而與習近平的數位集權主義形成鮮明對比。台灣人民的選擇，確屬高瞻遠矚。試想，如果今天台灣還是戒嚴統治、黨國體制，面對習近平的中華帝國夢，台灣能獲得民主國家、國際社群高分貝的聲援嗎？自由中國的期待既告落空，維護民主台灣免於被侵吞，便成了遏阻中華帝國夢橫衝直撞的第一道防線。

對台灣而言，「民主」便是「國家」的子宮。不過，也必須注意到，地緣政治對台灣的有利變化，未必可以立即引為實現正常國家的助力。當前，獨裁中國與民主台灣，中華帝國夢與普世價值，印太戰略與民主典範，各種暗潮洶湧的激盪之中，台灣與世界的最大交集，應該是「民主」，而尚未擴及將獨立現狀法理化的場域。美國儘管支持民主台灣，「關係正常化」迄今沒有提上政治議程，便是例證。這就說明，追求國家正常化，台灣在主觀上自當努力不懈，至於客觀的支持力道，不能存有脫離現實的幻想，樂觀奮進、行穩致遠才是贏的策略。

美中貿易戰上演以來，中國經濟疲態畢露，儼然已對習近平的強硬路線構成嚴峻挑戰。美中貿易談判，中國且戰且退，自力更生只是自我壯膽，大家都看在眼裡。而川普政府的鬥爭目標，早已從公平貿易升級到指向回歸改革開放精神、讓中國人民擁有更大的自由。這樣的價值戰爭，召喚了越來越多的西方國家，也讓台灣民主活力所維繫的價值，在這種背景下更凸顯其難以取代的分量。如果國家正常化是曲線前進，那麼，台灣應該善用「民主」這個與世界的交集，提升民主效率來充實總體國力，並確保民主運作的系統性安全，以使兩岸關係的選擇權掌握在台灣手中。

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