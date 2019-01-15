社論》民進黨完全執政的再出發

在各方矚目中，由蘇貞昌領軍的行政院團隊昨天走馬上任。一如以往，新內閣上任，各種評價和口號紛紛出籠。尤其這次內閣改組，超過三分之二部會首長留任，包括正副閣揆等幾位新人剛在九合一敗選，於是，社會出現從「敗選者組合」、「復仇者聯盟」到「無感內閣」等種種政治標籤。蘇貞昌是老練的政治人物，除了引邱吉爾「勝利並非終點，失敗也非末日」的話自勉，也要求沒有蜜月期的閣員，「捲起袖子、撩下去」，做出讓人民有感的實績。內閣之外，民進黨主席及秘書長人事已定，這是完全執政挫敗之後再出發的重要步伐。

主政者受人民付託，要做對的事，也要把事做好，才能得到人民的肯定與信任，並有連續執政的機會。處理國家大政，要做對的事，需有好的領導，總統就此責無旁貸；要把事做好，非有效管理不可，內閣團隊須幹練靈活。現實上，九合一是主政者的期中考，民進黨在九合一大敗，凸顯的不但是期中考不及格，還是分數很低的紅字，自須深切檢討，才可能有機會在期終考，即二○二○的總統及國會大選過關，繼續主政。

就此而言，完全執政的民進黨在期中考遭遇重大挫敗，所須檢討調整的不僅是內閣和黨機器，負責領導的總統府，以及職司立法的國會，也無可逃避。截至目前，有如國人所見，九合一大敗之後，蔡英文表明要負全責，辭去黨主席職務，賴清德也以堅辭閣揆明志。不過，主政者在做，人民在看，完全執政的民進黨敗選逾一個半月的檢討及調整，是否足以重拾民心，對得起公眾的付託？這是主政的蔡英文團隊應面對的嚴肅問題。

可以預見，蘇內閣在執政黨大敗之後上任，立即面臨對內從中央到地方的政經社會紛至沓來考驗，外有世界經濟「天快黑了」的警訊，加上中國咄咄強逼、經濟帶衰的壓力，堪稱只許成功、不容失敗。有鑑於此，行政院新團隊強調以「立刻上手、能接地氣、強化溝通、拔擢中生代」為組閣核心理念，不失為認清任務與挑戰的務實之計。

不過，回顧過去兩年半的完全執政，政府機器最大的問題，實為施政與民間社會脫節。具體地說，在「進步」的意識形態主導之下，處理從食品安全、勞資關係、環保空污、同性婚姻等議題，各部會常各行其是，欠缺橫向協調，以及更根本而重要的，未從多數人民及整體的角度考量，體恤民情民命，苦民所苦。

其結果是，在台灣最需鬆綁法規以增進自由化，並掙脫經濟產業困境之際，執政團隊卻反其道而行，不斷增加「進步」的法令限制；以中小企業為主的經濟社會負擔加重，不勝其擾，民眾整體卻未必受益。「進步」的法規也許出自善意，但設計規劃執行不當，它所要照顧的勞工、農民、消費者權益，卻常不增反減。

與「進步」迷思相對的，是完全執政團隊遇事推託的習性。來自中國的假消息，已成台灣的國安問題，官僚體系卻有如路人甲、路人乙般推託，至今束手無策。同樣地，中國對台灣滲透無所不用其極，我國立院卻未如澳洲明文立法，針對主要來自中國的間諜、干預、政治收買等外國影響力作為，加以限制禁止。尤有甚者，安倍是多年來對台灣最友善的日本首相，川普總統決策圈圍繞親台灣的幕僚，主政者卻搞到日本可能向ＷＴＯ狀告台灣，美國連貿易暨投資架構協定（ＴＩＦＡ）都不與我洽談，坐失美日對我積極友善的良機，加深了台灣經貿孤立及邊緣化危機。

從而，蘇內閣上任，只是民進黨重挫之後的再出發，能挽回多少大失的人心，端視其努力。必須強調，居府院黨之首的總統府，包括總統及秘書長，對執政期中考挫敗，不能無責；做為總統首要智囊的國安團隊，更須大力充實強化。在國會多數的黨籍立委，也要如澳洲國會那樣盡責有力，扼制中國及其同路人在台灣作亂。至於黨機器，派系運作猖狂，搶官位爭資源，社會觀感最差。

執政當局是否在敗選後真正「大破大立」，不是自己說了算，那只是自我感覺良好罷了，最終而真正的裁判在廣大的人民。

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