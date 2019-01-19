社論》黨國幽靈仍在兩個口譯哥之間徘徊

三十一歲「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處政治組長，引起藍營、統媒群起圍剿，一副必欲鬥垮鬥臭的文革架式。然而，口譯哥的任用合乎法令，且能力受到美國ＡＩＴ官員、智庫學者的認證。在野勢力對武嚇台灣的習近平不吭一聲，卻對奉派外交前線的口譯哥破口大罵，如此殘害外交人才，反而凸顯其缺乏國家利益優先的認知，難獲社會大眾的共鳴。於是，一陣文革風，來得急，去得快。

文革批鬥口譯哥之際，馬英九當年空降蔣經國口譯哥的往事，也被拿出來重新檢視。馬英九回應說：當年他也是三十一歲，回國後擔任機要人員，但他做了幾年後就去參加甲等特考，印象中是得到行政組的第一名，所以取得任用資格。這種為黨國權貴子弟量身訂做的特考，規避了平民百姓擠破頭的高普考，「幾乎沒有不舞弊的」，馬英九還好意思自挖瘡疤？其實，特權階級的「特」，平民百姓的「普」，道盡了外來統治集團獨攬政經利益的私心，他們那些少數圈內人「能撈就撈」，剩下的才輪得到圈外人，而且，圈外人淺嚐一點特權，仍要朝貢給那些圈內人，形成台灣畸形的政商關係。這，就是具有國民黨特色的黨國資本主義。

在國民黨的黨國體制下，政治象徵濃厚的國家機器部位，一直都是外來統治集團的禁臠，例如外交、軍事、新聞、情治，國民黨有計畫地培植接班梯隊，高官掌握在近親繁殖的圈內人手裡，直接效忠於外來政權的大家長。圈內人的黨國意識形態，國是黨的，黨的地位凌駕國，跟現在的老共很像。所以，中華民國是國民黨的，而且，國民黨的位階高於中華民國。可以說，中華民國乃是國民黨的黨產。圈內人捍衛中華民國，跟圈外人捍衛中華民國，也有不同的口氣與內涵。圈內人所在乎的，是自己在中華民國的特權地位。這跟圈外人認知的，二三五○萬人皆為主人的共同體，根本就是二元系統！以至於，兩岸關係，圈內人總認為是國共兩黨的事，所謂的九二共識，圈外人都必須照章行事。只要可以繼續維持其既得利益，和統、武統都無所謂。當然，他們必須反獨，因為一旦在台灣失去中華民國這個護身符，圈內人的特殊性就只能追憶逝水年華了。

李登輝時代也好，陳水扁執政也好，乃至現在的小英政府，那些既得利益者無不緊盯著外交、軍事、新聞、情治的高層人事，稍有圈外人嶄露頭角便一犬吠影、百犬吠聲，務必要迫使非我族類的政權維持那些部門的純潔性，以利黨國接班人重新執政時，圈內人重回特權地位無縫接軌。黨旗飛舞，吾黨所宗，歷經三次政黨輪替，依舊繼續飛舞，繼續所宗，政治象徵符號是其表，實質意涵則為國是黨的、黨若捲土重來則特權階級也要優先卡位。此所以，口譯哥青年才俊榮膺重任，雖遭藍營、統媒窮追猛打，卻有藍營青壯派向國民黨中央喊話：「這不是藍綠攻防，是人才培養戰」。藍綠晉用人才的對照，一是封閉性的，一是開放性的，背後不為人知的故事，其實更值得藍營青壯派沈思。

宛如歷史上的殖民地，外來統治階層高高在上，特權階級與本地人民涇渭分明。在台灣，黨國權貴子弟，類似滿人建立的大清帝國的八旗子弟，天生就有榮華富貴的配額，不容被統治者質疑。幸好，台灣走上了民主之路，只不過歷經三次政黨輪替，黨國幽靈仍陰魂不散。民主成為日常生活了，黨國幽靈還賴著不走，提醒台灣人民必須以深度的民主實踐，促使過渡期最大限度地縮短。國人若可以趁這次的口譯哥事件，徹底看透台灣二元系統的暗盤，那麼，未來再發生類似事件時，也就更清楚鬧劇的表相與實相，免於被似是而非之論所惑，從主人淪為跑龍套了。甲等特考規避高普考，黨職併公職溢領退休金，名單映照著黨國的倒影，當事人唯恐舊事重提。偏偏，哪壺不提提這壺，黨國之子馬英九，自曝黨國特權階級有別於常人之「特」，真是令人啼笑皆非的「害群之馬」。

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