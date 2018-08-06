自由廣場》周杰倫有事嗎？

◎ 陳安

所謂「台獨藝人」的獵巫行動沒完沒了，繼宋芸樺被逼表態謝罪之後，劊子手又劍指周杰倫，統促黨「鬼島阿強」，指控昆凌也曾經有分離主義言行，並以此質問周杰倫「是不是應該教育一下自己的女人？」

周杰倫很早進入中國市場，而且有許多「文化認同」的作品，是少數通過「中國人」忠誠認證的大牌藝人，一竿搖旗吶喊的嘍囉們尚不敢招惹他，於是挑他的女人下手，事因二○一三年昆凌說自己擁有澳洲和台灣兩個國籍，可以為「兩個國家的友誼發展做出推進」（昆凌的中文水平，顯然也不符「厲害大國」的要求）。

這句話放在哪裡都四平八穩，可是聽在極度缺乏自信的「巨嬰」耳裡，就成了滔天大罪了，因為其中出現了「台灣」和「國家」兩個關鍵字的鏈結。

演藝界幾個遭罪的例子，周子瑜是因為碰到二○一六總統大選，中國拿她「殺雞儆猴」反而踢到鐵板，連累國民黨政權一夕崩盤，中國坐實了輔選豬隊友的笑談，周子瑜反而因禍得福，無損於粉絲對她的支持與喜愛。

林心如是另一個典型，她沒有明顯的政治性言行，只因作品收視太好遭忌，於是拿到「台灣政府補助」也成為殺無赦的罪名。這次宋芸樺事件類似這個性質，同行相爭相忌，中國政權的野蠻霸道，於是成為商戰最犀利的血滴子。

檢視周杰倫的演藝旅程，會發現他始終小心翼翼，他有幾首具有濃濃中國古風的作品，春晚表演也極具巧思迎合「祖國」口味，被劃歸為「中國人」大致沒問題。但老婆出生於澳洲，天生流著自由民主的血脈，稍一不慎就有可能露餡，成為打擊周杰倫的軟肋。

大漢沙文主義不僅狂妄，而且常常自相矛盾，黃偉哲、黃智賢兄妹是最好的例子。當綠營內部以此質疑攻訐黃偉哲的綠色成分時，藍營反而跳出來為其辯護，振振有詞不能以血統劃線，不應罪及妻孥。但是統促黨的「鬼島阿強」，不知出於什麼動機，居然拿昆凌做文章，正好凸顯了統派只問立場不問是非的雙重標準。

熱愛出生地，懷念家鄉土，是共通的人性，只因「台灣」具有國家涵義，就成了統派心中洪水猛獸眼中釘。如果連周杰倫娶個混血老婆都有事，台灣藝人除了歸化中國，還有第二條活路嗎？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）