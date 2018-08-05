自由廣場》東京街頭看東奧正名

◎ 永山英樹

為甚麼國際社會對奧運使用「中國的台北」（Chinese Taipei）這不存在的名稱沒有提疑問？那是因為包括日本在內的各國人民從小都受到「一中」宣傳，誤以為台灣是「中國的」。這種狀況非常危險，因為「一中」宣傳目的是要使世界認為中國有併吞台灣的權利。

怎麼揭穿「一中」這個謊言？我認為台灣民眾目前拚命推動的「2020東奧台灣正名公投」是千載難逢之最好機會。

通過正名公投對國際主張「台灣就是台灣，不是中國台北」這種人民心聲的威力非常大，而對這一點最了解的是中國，所以他們日前才會在ＥＡＯＣ主導通過台中停辦東亞青運的決議，企圖阻擋台灣民間的正名公投運動。

幸好中國這場惡霸行為引起了世界對此運動的關注，如公投通過的話，國際社會將會了解台灣中國、一邊一國，台灣人不要Chinese Taipei。

但是，如果公投不成立，國際社會當然會認為台灣人自己也接受台灣是「中國的台北」這個不倫不類的名稱，而這個名稱代表的意義是台灣是中國的一部分。

因此台灣一定要在八月底前達到第二階段二十八萬二千份連署份數的門檻，讓公投成案。還沒連署的請連署，還要拉家人、朋友去連署。

我們在日本街頭進行東奧台灣正名連署（對東京都議會的請願連署）活動時，很多日本民眾來參與，因為他們相信台灣人民都不願被叫Chinese。國際有很多支持台灣的朋友，但台灣人也要加油。請不要讓他們失望！

（作者為日本台灣研究論壇會長）