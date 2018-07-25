自由廣場》解讀東亞青運事件：轉移中國內部民怨 看衰盧秀燕

◎ 南嘉生

中國橫暴施壓東亞奧林匹克委員會召開臨時理事會，強迫取消數年前已決定好，在台中舉辦的二○一九年第一屆東亞青年運動會。對此，筆者的觀察心得有二：一，以打壓台灣來轉移內部壓力；其次，看衰國民黨盧秀燕的選情。

中國近年來不顧其內政不修，陳抗、暴動頻傳，外則「一帶一路」在國際上受到阻礙、抵制的困境，不惜鉅資拚命打壓台灣的外交空間，兩年來，已經有三個國家和台灣斷交，且進一步逼航空公司更改台灣國名為中國台灣（省）。然而美國對此卻不斷提升與台灣的正式與非正式政經關係，中國此次動作明顯是反制美國對台友好行為。

同時，中美貿易大戰剛起，經濟就窘境畢現，大型企業危機、倒閉頻傳。如資產達千億美元的海航倒閉，可相比美國能源集團安隆倒閉，是國際財經大新聞。而繼之又有中國「永泰能源」倒閉，欠債也是百億美元以上。不只企業，民生方面的兒童百白破三合一疫苗、狂犬病疫苗等黑心假疫苗更是引爆民怨，甚至有中國人民到美國大使館留言「救救中國的小孩」，壞消息一個接一個，或許中共高層想拿打壓台灣來轉移注意力與「沖喜」吧？

此外，迫停台中舉辦的東亞青年運動會，表面上是打壓民進黨林佳龍市長的選情，實際上明顯是看壞盧秀燕選情。因為東亞青年運動會的舉行日期是二○一九年，活動光環在下一任市長。若中國看好盧秀燕，就不應該打壓，明年讓國民黨藉舉辦聲勢，對二○二○的總統選情加溫加分，中共勢力就有機會重新「登台」才對。可見，中國的動手，讓人一葉知秋啊！

（作者為科大副教授，台北市民）

權宜國名永久化？

◎ 陳冠甫

原定明年八月在台中市舉辦的二○一九年首屆東亞青年運動會，二十四日東亞奧委會中國籍主席劉鵬，以台灣民間推動「東奧台灣正名」公投，違反國際奧會規定為由，在臨時理事會中發動表決「拿掉」台灣主辦權，賽事直接「取消」。台灣首次主辦奧林匹克體系國際運動賽事的機會，就這樣扼殺在中國手裡。

在東亞青年運動會被取消之前，已經有人提及是否會打破從一九八一年起我國參與國際賽事所用的「奧會模式」而損及參賽資格；現在中國出手打壓，不免讓人驚訝時間點上的巧合，好像有人裡應外合一樣！特別是有人把「東奧正名」和「台獨自決」做連結，殊不知公投連署僅是凝聚台灣民眾意見，後續能否「正名」仍須遞件到國際奧會，並非自動生效。

回顧「中華台北」的歷史，先有Chinese Taipei翻譯歧見上的「中國的台北」疑慮，會籍是否代表國家也是爭論不休，國際奧委會曾為此改變會規，也曾同意「兩個中國」同時參加奧運，甚至台灣一度被國際奧委會單方面改成台灣（Taiwan）奧委會。可惜當時執政的中國國民黨分別以名稱涉及「一中」和台獨爭議，而強烈抗議導致錯失機會。

到今天，我國參與國際賽事被迫接受的「奧會模式」，不只國名、國旗被改成四不像，還被擴張到其他國際組織中，Chinese Taipei變成台灣「權宜國名」。儘管如此忍讓，台灣有少被中國打壓嗎？諷刺的是，連蔡總統領導的政府與民進黨，不但沒有力挺「東奧台灣正名」公投連署，還以「不支持、不慫恿」的方式「冷處理」。截至二十四日止，公投連署份數還不到八萬，離八月底前獲得三十萬連署才能併同年底地方選舉進行投票的門檻，差一大截。紅藍惡勢力步步進逼，綠色執政「顧全大局」到如此軟弱無力，還被人拿東亞青運重重補上一記，像話嗎？

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）