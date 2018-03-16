自由廣場》當中國繞過了服貿、民意、政府…

◎ 樂克凜

中國「對台卅一項」持續引發國內關注與政府因應，而其中的最大「亮點」之一，即對台灣「影視文化」產業的開放，如鼓勵人才流動、引進台灣影劇作品數量不限、放寬合拍電影限制、簡化台灣圖書進口審批流程等，引發討論。

既然影劇作品總是如此地融入大家的生活，我們不妨也取材一部近日廣受矚目的紀錄片：「卅一項」一出，接下來，你我該擔心什麼？

在中國公布「對台卅一項」措施的隔日，剛好也是李惠仁導演的紀錄片《并：控制》（Self-Censorship）在公視正式上線的日子；其中的諷刺甚至預言意味，更令人忍俊不禁。因為，《并：控制》所講述的正是個在台灣與香港上演的「共：控制」現實。

過去較為台灣人所熟悉的「控制模式」，可能來自中國單向地對台輸出的「文化統戰」，或是在中國進行的藝文活動須受當地限制與「審批」的模式；但近年來台灣人也被迫越來越熟悉另一種「并：控制」的樣貌：

為了顧及未來進軍「中國市場」的需求、為不讓中資與中企停止贊助、為能在中國上映或播出時不會遭遇任何麻煩…甚至，為了不會有朝一日在中國要「被失蹤」；於是，有些人乾脆提前開始了「自我審查」與「自我限縮」─而無論其身處台灣、香港或世界的何處，只要「心中有中國」，內心的「小警總」（或「廣電總局」）就永遠「隨身帶著走」。

聚焦「卅一項」而言，中國對台影劇、文化產業看似「不設限」的開放，骨子裡卻是貨真價實的「吸納」；而吸納的目的並不是真的需要你的什麼，而是換來一個能就此「控制」你的機會─當台灣的影劇與文化人才甚至大舉「西進」，越來越依賴「同文同種的中國市場」之時，又還會剩下多少的獨立性與自主性？又還能期待多少批評專制極權、堅持「台灣價值」的言論與作品？

而當「中國因素」的黑手悄悄深入你我周遭，又當「中國市場」成為了每個影劇與出版相關的「文化人」所無法割捨的魔戒─我們又將失去多少自由與價值？或者，我們又「自願」放棄了多少信仰與尊嚴？

在「太陽花學運」即將邁入四週年的時刻，回首當初：佔領國會裡的無數慷慨激昂，所擔憂與反對的對象之一，正是「中國因素」可能藉由「服貿」從而進入台灣的圖書出版與影視文化等產業，從此控制你我的閱聽世界。

這一次，中國直接繞過了「服貿」，也繞過了台灣的民意與政府，向台灣的文化產業啟動了前所未有的磁吸；而其欲「控制」台灣的意圖與危機，卻只更加明顯。「并：控制」中所記述的從來都不是什麼荒唐或想像的展演，是現實的紀錄，更是對未來的警告─如果，你我還真傻傻地以為：中國真是如此「善意」地向台灣伸出雙臂。

（作者為碩士生）