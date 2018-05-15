自由廣場》《青年時評》談大愛台《智子之心》自行下架

◎ 陳冠甫

大愛戲劇《智子之心》僅開播兩集，即被腰斬下架，據悉損失近千萬。因內容被認為有美化日本之嫌，儘管劇情改編自真人真事「林智惠—智子」的生命故事，描述林智惠在十八歲時不顧家人反對，堅持前往香港及廣州當戰地護士，因故事背景碰觸第二次世界大戰，日本殖民台灣時期，因此引起中國官方高度關注，並發動中國網民圍攻劇組批評「媚日」。

中國對台灣打壓一向不分行業，即便是影視戲劇界打著「政治歸政治」、「戲劇歸戲劇」切割台灣，但也不乏需要高喊自己是中國人「表忠」，才有演出機會。雖然在台灣不需要為政治立場而道歉，但中國卻實質造成台灣影視戲劇界實施「自我省察」，並封殺以台灣為主體的言論、歷史、連續劇等等。有趣的是這類主張，都必須強調「無關政治」，這次大愛台的回應，就特別說到「大愛台真的不講政治」，因這部戲跟大愛台希望內容人心淨化、社會祥和的宗旨不一樣，所以下架。

先不說當初劇本是如何通過徵選，中國官媒提到劇情過度美化侵華日軍、堪稱「新皇民運動」，片中，主角高唱日本歌或與日兵互許終生，挺身而出維持日本敗戰軍人的尊嚴等畫面，在中國看來是認同混亂；但在台灣看來，這不過是歷史一部分。大時代中，每個人都有不同的選擇，只能說大愛台在台灣自由慣了，去中國水土不服，容易踩到紅線。

另一個特別之處在於《智子之心》是大愛台自行下架，並非中國官方封殺。何時中國可過問在台播映的戲劇「政治正確」與否？這無疑是對創作自由、言論自由的戕害。戲劇創作為表意自由的一部分，由不得中國干預。倒是下架之後，中國網民一面倒歡呼慶祝，稱是「反法西斯鬥爭的勝利」。播映時就傳出，中國國台辦關切，尤其編劇在中國另有合作。

據查近期無中國國台辦人員來台，那中國是透過何管道下指導棋？還是大愛台自行揣摩上意？非「上人」的意思，而是中國的旨意？畢竟慈濟也有前進中國開設宗教會所，難免讓人聯想。還是中國意識形態的管制與審查，已默默地「交流」進台灣？那麼不免讓人疑惑，還有多少台灣公司「自查自糾」配合遏制不符合中國特色社會主義的台灣影視戲劇節目？

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）