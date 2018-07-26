擺脫獨裁霸權 解開兩岸僵局

中國打壓台灣事件再添一樁。中國在週二東亞奧林匹克委員會臨時會中以台灣推動「東京奧運正名活動」，公然挑戰既有的「奧會模式」，讓東亞青運背負巨大的政治風險、干擾為由，聯合其他理事以舉手表決方式，通過決議停辦原訂明年在台中市舉辦的二○一九年第一屆東亞青年運動會，蠻橫粗暴行徑令人匪夷所思，讓漸行漸遠的兩岸關係更加拉開彼此之間的距離。

中國在小英政府上台後以不承認九二共識為由一再打壓台灣，從中止兩岸交流到軍機繞台、針對性軍演到施壓外國航空公司更改我國名、魔手甚至伸進影劇圈，如今更強拔我明年在台中舉行東亞青年運動會主辦權，堪稱文攻武嚇齊下，施壓之領域、頻率及手段逐步加劇，可謂無所不用其極，幾乎達到衝突邊緣，侵門踏戶至此粗暴地步，在在引起絕大多數台灣人民的反感。但不可否認的，台灣內部確實存在一小撮統派媚中份子，無論中國如何壓迫台灣，仍然為中國百般設想，辯稱「不能一味地責怪他人，什麼事都怪別人也不對。」「北京鴨霸，民進黨更離譜」等所謂「台獨有罪、中國打壓有理」之「守中」（守護中國）論調，難怪讓中國誤以為有此內應便可有恃無恐打壓台灣，更難怪這些人經選票唾棄後，在台灣的政治版圖中逐漸邊緣化。

其實，施壓停辦台中東亞青運，乃是「厲害了，我的國」之中國夢，外遭美國領導的民主國家抵制，內則爆發假疫苗事件之下轉移焦點的策略。因為內外夾擊來勢洶洶，乃中國霸權之路前所未見的障礙，因此對台施以鴨霸手段，已近瘋狂狀態。只不過，污名化「東奧台灣正名公投運動」係欲加之罪何患無詞，不具有任何說服力。其一，東奧正名乃台灣民間自主推動的公投案，並無官方操作之跡象，乃民主精神的正常體現。況且此一公投案尚處於連署之第二階段，能否成案猶不可知，卻被當成停辦東亞青運的罪名，如何能令國際社會信服？復以日前上演的統戰大戲連習會還釋出「完全理解台灣同胞的特殊心態，充分尊重台灣同胞現有的社會制度和生活方式」訊息，不旋踵即對體現台灣現有社會制度與生活方式的正常公投案展開無情追殺，其「充分尊重」之統戰面貌立遭揭穿，虛假的善意蕩然無存。

其次，台灣正名乃因應中國的打壓而起。歷經政治改革，台灣已完全摒棄外來政權統治，去除殖民化，成為多元文化、政治民主的主權國家，因此兩岸應該擺脫國共內戰包袱，以平等互惠為前提推動關係正常化。兩岸關係若能朝向良性發展，不僅經濟的互補將有助於雙方的繁榮與福祉，且台灣的民主改革亦可成為中國政治改革之指引，使之躋身民主文明國家之列，對全球之和平穩定與經濟成長將產生正面貢獻。可惜，中國快速崛起為強權之後，其統治者卻未能正向思考，反而陷溺在高漲的民族主義激情之中，意圖以不公平手段獲取的經濟成果為基礎，整軍經武，重建中華帝國。在民族主義與歷史恥辱交雜滋長的自卑與自大雙重性格下的帝國夢，注定了欺凌弱小的基因，因此在東亞、南海及台海的惹是生非，尤其挑釁台灣，也就不可避免。

台灣的正名運動無論在哪個領域，都是追求國家認同的表徵，是歷史發展之必然；中國欲以停辦東亞青運的手段扼殺台灣人民的自主意志，不但不會得逞，更將加深雙方的隔閡，而兩岸關係無法正常化，長期緊繃，瀕臨衝突邊緣，非全球之福。其實，中國成為專政獨裁國家，是當前統治中國的少數領導階層及制度結構所致，並非絕大多數中國人的真正盼望。對於中國而言，成為真正強國之道，在於精神之進化與制度之改革，以及普世價值之確立，而非武力擴張。因此，意欲揚棄兩岸的歷史糾結與包袱，唯有當前中國特色之統治模式向民主多元轉化，接受普世價值，不再以強凌弱、以大欺小，被過往的歷史所束縛，才可能真正解開兩岸僵局，開展良性互動的新局面。