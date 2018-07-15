自由廣場》再給國民黨一次害台機會？

◎ 陳安

七月十四日，國民黨主席吳敦義召集了二十一位縣市長參選人合體造勢，他在會中喊話︰「希望大家再給國民黨一次機會，再造繁榮和樂的台灣，有尊嚴的中華民國。」

我很認真的思考了一下，可以再給國民黨一次機會嗎？

兩年前，台灣人民用選票把國民黨徹底趕下台，總統選舉大輸三百萬票，立委席次低於三分之一，連提案釋憲的權利都沒有，就是在嚴厲警告國民黨，叫他好好反省一下。

兩年過去了，國民黨反省了嗎？似乎沒有。

新政府這兩年推動許多重大改革工程，年金改革、促轉條例、不當黨產、附隨組織、勞基修法……等，幾乎所有的進步議題修法過程中，國民黨都站在為反對而反對的一方，極力杯葛扯後腿唱衰。還記得嗎？當年改三讀通過後，吳敦義第一時間表示，將來重返執政，將把軍公教年金「改回來」。為了收割政治利益，不惜煽動情緒，違反進步潮流的政黨，能夠再給一次機會嗎？

遠的就不提了，吳主席為了向習主席示好，不但「一中各表」，並且宣示「終極統一」，授意郝龍斌去北京講「兩岸一家人」。而連戰，此刻正在向主子述職，說什麼「兩岸不是國與國的關係，不應該存在追求獨立的空間」，雖然吳敦義事先消毒他不代表國民黨，但國民黨上下對這樣的投降言論不置一詞，難道不是再一次唱雙簧，企圖欺騙台灣人民？

另一個更糟糕，馬英九因賤賣黨產遭北檢起訴求重刑，他一貫以「政治追殺」為遁詞，企圖挑起藍綠對立，累積二○二○再起的政治本，國民黨一票護馬團，上電視詭辯，渲染綠色恐怖，若說司法追殺，相對於阿扁的處遇，馬英九簡直像個無冕皇。

這樣的國民黨，能再給一次機會嗎？

（作者為公務員）