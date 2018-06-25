自由廣場》宋楚瑜 馬英九 蘇嘉全 侯友宜

◎ 李明良

二○○○年總統大選，宋楚瑜如沒參選，他的興票案不會被揭發；二○○八年馬英九若沒參選總統，他擁有的美國綠卡也沒那麼引人注意；二○一二年蘇嘉全若不是與蔡英文搭配選副總統，他坐落屏東的農宅也不會被舉發。政治人物要出來參選，進了廚房，就不要怕熱，也不要怕被抹黑，重要的是要誠實面對質疑，說清楚講明白，釋疑社會大眾，選票自會回歸。

國民黨新北市長參選人侯友宜近陷入文大宿舍爭議，但侯面對這爭議說法一變再變，侯說：土地是娘家財產，他從不過問，蓋房錢也是娘家的，作女婿的沒辦法說甚麼；又說：跟文大簽約是「又昱公司」，與他無關。但又昱老闆任美玲是侯的老婆，都推給娘家選民會信？

國民黨辦新北市長初選時，同黨參選人周錫瑋、金介壽邀侯做市政辯論，侯以另有行程為由缺席；媒體舉辦六都市長參選人市政座談會，國民黨五都參選人都參加，也唯獨侯未參加；侯在一項地政座談會表示「居住安全」比「居住正義」重要，不要老被「居住正義」民粹綁架。但請問侯爺，在一間僅五坪的宿舍擠四個學生，居住在這樣的環境安全嗎？縱使消檢合格，萬一發生意外，這麼狹窄空間逃生來得及嗎？立委黃國昌看不下去，邀侯辯論，侯又拒絕了！

（作者為民營企業退職勞工，台北市民）