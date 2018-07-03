自由廣場》阿扁的高度

◎ 陳慶坤

在民進黨因為推動各種改革而四面楚歌的時候，陳水扁身為過去代表民進黨的前總統，理應捐棄個人的得失成見，激勵台灣人的士氣，在年底這場艱困的選戰中能夠獲得勝利！何況他這次為文論述所引據的是《美麗島電子報》？

一、《美麗島電子報》的許信良，一生志在總統的大位，成為他終身的信念。然很可惜他無以反省台灣政治的脈動，背離長期以來台灣優先的政治理念，這樣一份資料值得阿扁信任嗎？是否有成為一丘之貉、沆瀣一氣之嫌？

二、民進黨全面執政之後，推動台灣歷任總統不敢碰觸的一些禁忌勇於改革，理應贏得人民的擁護與讚賞，但為何「好好的鱉，殺到屎流」？蔡英文當然要負全責。然在島國之內，外有強敵環伺，內有統派、中共的第五縱隊伺機乘風興浪的環境下，改革之路確實步步維艱。民進黨與台派更應捐棄成見，鼓舞台灣人共同維持台灣價值的永續存在。

三、蔡英文對陳水扁司法案件的態度，確實令人不解。阿扁的貪污案要是可以成立，那麼過去中國國民黨上自總統下到大小官僚無一可以倖免於「貪污」的制裁。黨國時代的台灣法院可以信任嗎？這也使得阿扁對蔡英文感到無奈為之氣結？然一位政治人物要有胸懷蒼生的信念，以他為台灣人的前總統之高度登高呼應，絕對有鼓舞台灣人士氣的作用。阿扁總統不應該與那些失意的政客畫上等號，為歷史所湮滅！

台灣長期受到黨國思想教育的影響，現存活躍於檯面上的中生代政治人物，即使是號稱台獨的信仰者或台灣價值的守護者，都難免沾染到國民黨那套權力鬥爭的陋習，這是來自中國皇權宮廷文化的殘酷事實，也是中國至今還無以走上民主自由之路的重要因素。然台灣人應當以更高的格局去看待年底這一場選戰，切勿不斷自我分化，自相殘殺，其結果最樂於看到的當然是國共兩黨，正虎視眈眈等待台灣人自我滅亡。

（作者為中央大學哲學博士、兼任助理教授，台北市民）