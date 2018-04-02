自由廣場》國民黨兩個太陽？別搞笑了！

◎ 陳安

歷史上被拿來比做太陽的，大概就只有毛澤東，以他在歷史上殺人如麻的威風，這種比擬，也不算太離譜，難怪柯文哲崇拜他。

和毛澤東鬥爭一輩子的蔣介石，最後兵敗流亡台灣，抑鬱以終，但他至少也主宰了中國國民黨半個世紀，至今還有信徒死抱他這塊神主牌，算個小太陽也不過分。

二○○○年第一次被趕下台，有歷史的偶然，中國國民黨真正被徹底解放，應該是在二○一六年才算，那時候的黨主席是朱立倫，他御駕親征慘輸三百萬票，追究責任，被他拔掉的洪秀柱，起碼要扛一半。

國民黨失去民心，丟掉政權，吾爾開希說得好，就是「台灣人民不信任你們（國民黨）對中國的政策。」

可是國民黨就是不敢面對真相。吳敦義以首輪過半獲選黨主席後，不但看不到臥薪嘗膽的中興氣象，而且有淪為永遠在野的跡象，不僅在二○一八大選提名雜亂無章，而且再次展露內鬥內行的老毛病。

眼前看來，國民黨主要的力氣都用在「吳朱之爭」的內耗上，媒體分析，六都提名，朱系人馬搶攻四席，加上其他縣市已占七席，相形之下，吳系戰略模糊，態度畏葸，未戰已露敗象。

最明顯的徵兆是，朱立倫搶先一步登陸，不但獲得新任國台辦主任接見，而且獲得習派大將，上海市委書記、政治局委員李強的認證，成為「國民黨的實質領導人」。而吳敦義的「老滑」形象，向來不受中共信任，更因為堅守馬英九的「一中各表」謊言和幌子，連例行的「國共論壇」都被懸在那裡，吳習會遙遙無期，不得其門而入。

這激起了許多老藍男的焦慮感，紛紛以投書、臉書發文紓壓，痛責吳敦義不作為，不僅無法號召民心，就連做為共產黨統戰樣板的價值都丟掉了，像一坨「扶不上牆的爛泥」，比新黨、統促黨更沒用。

有些媒體還錯誤的用「兩個太陽之爭」來形容，在我看來，不過就是兩顆流星的小小碰撞吧？朱立倫年底卸任之後，就連中央委員都不是！吳敦義這個甩手掌櫃，沒了黨國金庫，還叫得動一干牛鬼蛇神的殘存地方派系嗎？

一個連共產黨都看扁的台灣反對黨，哪來兩個太陽？

（作者為新北市民，資深媒體人）