侯友宜角逐中國國民黨新北市市長提名，這位警政官僚出身的台灣人正在政治之路邁進。侯擔任過警政署長、警大校長，轉而出任朱立倫副手，擔任新北市副市長。他從警察而從政的歷程，有一些現象，應該被觀照。

侯友宜是在陳水扁總統時代被拔擢出任警政署長。當時，阿扁以民進黨、台灣人執政，侯是中國國民黨員，在舊體制有實力、台灣人，被認為可用，這當然是政治計算。同時期，郝龍斌是從中國國民黨而新黨，且是殖民體制權貴郝柏村之子，被延攬為環保署長，也不無政治策略。

侯友宜被中國國民黨的周錫瑋說是藍皮綠骨，除了鬥爭，還有黨國族群屬性的矛盾。周曾脫黨加入宋的親民黨，但不被認為背叛中國國民黨；郝龍斌雖在阿扁時代擔任政務官，不被以為背叛，仍以中國國民黨員當選台北市長。侯和周、郝的境遇是有差別的。

即使侯友宜在台北市刑大服務的一九八九年，銜命帶隊緝拿以「Over my body」誓為自由殉道的鄭南榕，為戒嚴已解除的中國國民黨統治當局立下汗馬功勞，也必須面對黨國之徒的冷言冷語。就如同吳敦義掏心掏肺一副忠誠黨國的樣子，在黨內爭權時，也不見得算是殖民體制自己人。

侯友宜看起來像事務官僚的模樣，較拘謹，卻也會講出當年鄭南榕事件，「遺憾未能救出鄭南榕，只救了鄭竹梅等十二人。」是所謂的「不完全成功的救援」。完全翻轉、顛覆了歷史的論斷。罪與罰成為功與賞，堪稱經典的詭辯。

雖不若吳敦義油腔滑調、常被以白賊義仔視之，侯友宜對戒嚴時期統治體制的貢獻，也不遑多讓。許多台灣人附和於黨國體制都有類似的生命史。相對於殖民症候群，這是被殖民症候群的現象。沒有恥感與罪感，在未被清算的歷史仍然追逐政治權力。漢娜．鄂蘭所謂「平庸的邪惡」，就是這樣的。

台灣的政治改革之路，充塞著侯友宜現象，也存在著吳敦義現象。在戒嚴統治長時期當官、從政，平步青雲，民主化、台灣化以後，仍在未盡消失的黨國圈活躍。未清算的歷史，未實現的轉型正義，仍想為中國國民黨掙得權力半片天，但他們也都不盡被殖民性黨國體制相信。鄭南榕殉道而舖成的自由之路，侯友宜也在其上行走，但看不出悔意，也未見台灣社會的充分反思。台灣人一面紀念鄭南榕，一面也為侯友宜舖權力的紅毯。（作者李敏勇，詩人）