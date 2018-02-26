鏗鏘集》廟公也該轉型了！

在民主體制講宗教自由的年代，逢年過節最威風的竟是廟公。他們在威權時代是黨國的角頭，愚民的共犯，現在廟門大開，香火鼎盛，卻未轉型為現代宗教，而是搞另一套愚民，販賣宿命論，借鬼話連篇的籤詩「預言」國運。

如果「國運神授」，宿命難改，那人民的努力、民主與選舉都白費，與台灣流行的口頭禪「誰來做都一樣」同樣愚昧。裝神弄鬼搞宿命論是迷信、搖頭丸，違逆勸人為善，追求完美的精神，那稱不上宗教。

西方政治領袖祈禱上帝賜福他們的國家，這是信仰與期盼；廟公靠抽籤變成「國運」已「被決定」的謬論，那是鬼話，胡扯的迷信，不是宗教信仰。

但廟公自私，靠提倡非理性、非科學的迷信，操弄鬼話取得政治發言權，藉傳播鬼話招財進寶，吸引更多善男信女。廟公不必講究影響國家發展的內、外政治經濟大道理，只要靠抽籤，就可斷言國家運勢好壞，真是騙人騙鬼的差事。

走過威權統治的人都知道，蔣介石大聲喊「今年是反攻勝利年」，哪一家廟公敢抽一支下下籤說「反攻不成」？雷震說出反攻無望的大道理，頭腦清楚的人都同意，但他的命運眾所皆知。

台灣要成為現代的民主國家，就要揚棄愚民，破除迷信，廟公應回歸心靈修持與精神依託，廟公的歸廟公，政治的歸政治，不要逢年過節就對眾神作「神意調查」，假借神意糊弄人間眾生。

廟裡香火使空污惡化，玩弄國運籤是無知與愚民，兩害都與現代國家不能相融。廟公不能再繼續見鬼不見人，藉社交媒體渲染國運「天注定」，愛拚也沒有用的迷信妄語。國家在現代化，社會在變，廟公也需要轉型！

（作者王景弘，資深新聞工作者）