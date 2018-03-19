中國人的體制與性格，最愛做無本生意，尤其是最邪門的拐騙。北京重新包裝出對台的三十一項騙台政策，就屬於金光黨這一類的騙局，目的還是要騙取台灣的主權。

拐誘的騙局，最容易應付，卻最不容易完全杜絕：台灣人民享有民主與自由，只要睜開眼睛拒受拐誘，這個騙局便破功，可是，除非採取蔣經國的「三不」，否則難免有人貪小便宜去上鉤。

騙子之所以為騙子，就在他們並不是正直、公平、公開的讓人選擇，而是把廢鐵包裝成金子，讓有貪念的人去上當。他們並不寄望人人受騙，但只要有幾個人上鉤，他們就「賺」了。

「皇帝給的，皇帝可以收回去」，中國要併吞台灣的騙術，從騙很大，到騙很小，都顯不出有多少威力。鄧小平贏得美國對「正統中國」的承認，便鋪天蓋地對蔣經國招降，誘餌漫天開價，甚至傳言在「統一」後要讓蔣經國當中國首任國家主席。

那個年頭，北京只要拐誘蔣經國一個人，便可能完成併吞大業，但蔣經國看透老共的騙局，也能壓制自己的貪念，他的回答是「No, No, No」。李光耀、廖承志勸降照樣打回票！

以耍嘴皮，用「賣水果」包裝出賣台灣，接受「一個中國」的人，被天然獨的世代衝垮，習近平自己做皇帝都怕來不及，不會瞎到用帝位拐誘蔡英文去接受「被統一」，他的太監只好設計要拐誘民主價值觀念不深的人。

習慣民主生活方式的人，難以適應沒有言論、學術自由與司法正義的鳥籠生活，最後以悲劇收場者居多。中國三十一項騙局與習近平搞「籌安會」修憲同時發生，真是天大諷剌。難道國台辦相信台灣年輕世代更容易受皇帝的拐騙？

（作者王景弘，資深新聞工作者）