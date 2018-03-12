鏗鏘集》都是台灣害的！

替中國搖旗吶喊的統派，只要中國風吹草動，「作文章」習慣都要扯上與「統一」有關，藉以嚇唬台灣，並替自己壯膽。但他們已陷入豬八戒照鏡子的窘境：中國人罵他們喊「統」是騙吃騙喝；台灣人厭惡養這種老鼠咬布袋。

這批中國應聲蟲，跟著叫「中國夢」，硬把台灣也編入這個惡夢，結果，習近平底牌一掀，原來他在做皇帝夢。網路時代要稱帝是犯「天下」大忌，習家班只能硬拗那是「發揚民主，順應民意」，「為偉大復興中國夢提供堅實法律保障」。

左統還知道稱帝不得人心，但仍依樣畫葫蘆，「相信」習近平想成就「統一」大業，所以不要受連任的限制。這就是說「因為」台灣拒絕被中國併吞，害得習近平不得不稱帝終身，死而後已！

其實，左統如果要編造「台灣害習近平稱帝」的故事，那應該搬出更合習近平心事的「理由」：台灣總統受任期限制，陳水扁下台，被關到漏尿；馬英九弄到官司纏身。習近平以反腐之名，鬥垮軍頭、黨政大咖，如果他不謀個終身職，下台後難保不被清算。

國民黨與中共兩個中國雙胞胎，並沒有「一家親」，國民黨敗逃台灣，又被民主潮流淹死，習近平要保共產黨的「家業」，也保他的「帝業」，就不敢走民主大路，這是他從台灣民主得到的「教訓」。他「被迫」選擇稱帝的「中國模式」，當然是「台灣害的」。

鄧小平去毛化，建構國家領導任期制，使接班能穩定，被歌頌為重要改革；現在習近平推翻鄧小平的「改革」，回歸毛澤東的獨裁皇帝體制，並以煽惑新義和團來「保皇」，這是求亂之道。中國走向亂，不要再說是台灣害的！

（作者王景弘，資深新聞工作者）