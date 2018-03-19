自由共和國》李筱峰／習帝制要和台灣分道揚鑣？

三月十一日中國「全國人民代表大會」表決通過廢除國家主席任期修憲案。在二九六三票之中只有兩票反對，三票棄權。（彭博）

李筱峰／台北教育大學名譽教授

北京才剛宣佈「惠台卅一項措施」，又急著上演了帝制戲碼。

三月十一日中國「全國人民代表大會」表決通過廢除國家主席任期修憲案。在二九六三票之中只有兩票反對，三票棄權。

我與國北教大台灣文化所翁聖峰所長聊起此事，我說「那兩個投反對票的人找死了！」但是翁所長另有卓見，他說：「我看不會，那兩票應該是故意安排的，全數通過不好看，假裝有兩人反對，以示民主。」（有海外學者認為那兩票是習近平、王岐山自己投的）。看在我們民主國家眼裡，安排讓反對票多兩票或少兩票並無意義，因為贊成票得票率高達九十九．八％，已出乎民主國家常態；而且國家領導人沒有任期限制，是專制國家才會有的現象。更且，一群沒有經過人民普選的「人大代表」，本身就是政治笑話。

這種政治笑話，看在台灣人眼裡一點也不陌生。回到五十八年前（一九六○年）台灣也演過這種戲碼。當時蔣介石為了突破憲法規定總統任期兩任的限制，也由未經人民改選的「國民大會」通過修改「動員戡亂時期臨時條款」，取消總統任期規定。時間真巧，那次國大對修正案投票的日子也是三月十一日，投票結果，一二○四人當中有一一八八票贊成，起碼還有十六票反對。接著國民大會於同年三月廿一日舉行總統選舉，蔣介石當然順利當選，在一五○九位選舉人當中獲得一四八一票同意，但起碼還有廿八票反對，比起習大大只有兩張反對票好看一些。不過蔣的得票率九十八％，和習的九十九．八％，也差不多半斤八兩。

還有一個得票一○○％的政治笑話，在此順便一提。一九四七年十一月廿一至廿三日中華民國舉行國大代表及立委的選舉，蔣中正以一○七二七二票，當選為奉化縣的國大代表。十一月廿七日發自杭州的中央社電訊說：「蔣主席放棄奉化國大代表競選後，候選人當由王正廷遞補。惟此次選舉結果，選民仍一致選蔣主席，並無一票另選他人…」這位得票百分百的蔣介石，看來應該是「全民擁戴，萬眾一心」，哪知道兩年後卻被趕來台灣。

習皇帝這次顯然也是逼近「全民擁戴」的地步，但不知接下來會有何下場。

這兩個一黨專政的中國黨，演的戲碼都相同，但是偏偏中國國民黨卻說他們「堅守民主陣容」；中國共產黨也說他們這是「符合中國國情的民主」，而且大言不慚自誇「世界最好的民主政治」。

明明是典型專制國家，但他們不敢明說「專制好」，卻要拿民主來比附，還要加上修飾詞。說穿了，那是「符合中國國情」的專制帝王的登基傳統。

看看趙匡胤想龍袍加身，可是自己穿總是不順手，總得有人為他披上；曹丕想登龍座，可是沒有群臣勸進，也不便坐上；袁世凱也做皇帝夢，若無「籌安六君子」和「公民請願團」來為他做「夢的解析」，恐怕也好夢難成。

過去的蔣介石，今天的習近平，演的是中國帝王登基的戲碼，哪是什麼民主政治？

民主原理ＡＢＣ是「權力的分立與制衡」。每個人都有其能力與道德上的極限，所以民主政治不能對個人完全信任而將權力集中一人，必須建立分權制度，發揮制衡力量。誠如美國開國元勛的民主政治理論家傑佛遜（Thomas Jefferson）所言「民主政治不是建立在信任之上，而是建立在猜忌之上」。

這次中共演出中國帝王戲碼，中國網民有人批評、有人拍攝「開倒車」影片諷刺，但全遭「習禁評」。

台灣人不敢和中國「統一」，主因在我們不想當專制國家之民，不想遭「習禁評」。而今這個專制國家更要走上個人獨裁之路，民主化遙遙無期，擺明要和我們台灣獨立之路更加分道揚鑣。不過台灣人之中，如果有人著迷「惠台卅一」，不在乎「習禁評」的，我們就送你一路好走。