自由共和國》馮光遠／中國的31項惠台政策與31冰淇淋

中國對台灣提出了「31項惠台政策」，圖為習近平掃除了憲法的限制，準備要當皇帝了。（美聯社）

馮光遠／作家

中國對台灣提出了「31項惠台政策」，台灣有些人如獲至寶，有些人提高警覺，大部分人照常度日。

其實，幹嘛這個時候「惠台」？其中一定有玄機。

以台灣的百貨公司為例吧，當一個百貨公司準備推出顧客優惠的時候，不論是要把退流行的鞋子俗俗賣，或者將庫存太多的電器找個機會清掉些，或者僅僅是季節性的固定活動，可是表面上，都要有個冠冕堂皇的理由，什麼週年慶、母親節、感恩拍賣啊什麼的。

以此推之，中國此時辦惠台活動，先不論其後面的動機，可是如果沒有一些響亮的標題，對於喜歡貪圖近利的人來講，我們必須說，中國實在是不夠了解一般消費者的心理。在此，我就雞婆一下，試著幫中國擬幾個亮麗的惠台理由，打從現實面就打動台灣人的人心。

比方說，他們之所以在此時惠台，是為了慶祝習近平終於掃除了憲法的限制，要準備當皇帝了，因此，如果標題用「慶祝習皇帝登基，中國擴大惠台措施」是不是很有「慶祝十週年慶，整館七折優待」的味道？台灣人看了，是不是更會奔走相告，「你們看，這次中國惠台，師出有名，他們是真的要惠台了，趕緊辦手續去。」

或者，訴諸比較灑狗血的標題，「慶祝反貪重大勝利，中國政府全面惠台」，是不是有點像是某些商場舉辦跳樓大拍賣時的標語「老闆跑路，全館優惠」的概念？

當然，口號、標語是一回事，如果所謂惠台，只是企圖把台灣人騙到中國，這個把戲是玩不久的。因此，怎麼將真的可以讓台灣人信服的內容設計出來，「嗯，這的確是以我們台灣人為目標打造的優惠措施，不是廣告」，相信才是中國惠台的正確作法。

在此，就以一個台灣人的基本價值觀，幫中共設計一些台灣人會有感、會買單的惠台措施。

例如，當中共提出，將會讓台商公平參與中國政府主導的採購標案時，這些保證其實還不夠，為什麼？好，假設今天台商在中國參與了這些標案，也得標了，進而開始設廠，然後展開營運，最後還獲了利，可是，如果台商的獲利根本不能匯回台灣或其他國家，這算哪門子的「惠台」？根本還是把台商當呆胞在耍嘛，是不是？所以，惠台政策裡面，一定要寫得很清楚，台商在中國賺的錢可以自由運用，當然其中包括可以自由匯出中國。

再拿「中國向台灣人開放一百三十四項國家職業資格考試」為例，這些資格考試，包不包括律師？嗯，查了一下，包括律師。好，哪天台灣法律人興沖沖地前往中國去「被惠」，也考上了律師執照，可是，如果台灣人因為惠台措施在中國考到的律師執照，其受到的待遇卻跟中國律師一樣，這就不是惠台了。

讓我講清楚一點，假設台灣人考上了中國律師證照，然後，有位受迫害的中國人上門，想找台灣律師幫他打人權官司，或者他想告一個搶奪了他家家產的中共紅三代，此時，如果這台灣律師最後也突然「被失蹤」、「被自殺」或者「嚇傻了」，就像成千上萬有正義感的中國律師一樣，請問，這是「惠台」嗎？如果是「惠台」，那跟中國律師的待遇哪有不同？

不止律師，教師也一樣啊！中國說，要對台灣人開放高等學校教師資格考試，好，有志教職者哪天在中國取得教師資格之後，如果想在課堂上根據事實大鳴大放、自由教學，請問，他能自由地談民主、人權這些內容嗎？還是所謂的惠台措施，只優惠那些奴才台灣人，如果你是很有主見、天生反骨的台灣人，對不起，資格不符！所以，中國啊中國，你們是不是要講清楚這些惠台的內容？

影劇圈也被列入惠台大宗，可是我們都知道，在中國，影劇圈的一個很重要的潛規則，就是如果你想得到一個像樣的角色，對不起，得先陪老闆、導演、政委、書記等「大腕」，滿足他們的「慾望」之後再談。一個在中國人盡皆知的例子，就是曾經來台開演唱會、被戲稱為「國母」的江澤民情婦宋祖英。所以，真要惠台的話，可不可以請中國先講清楚，台灣人如要進影劇娛樂圈，能不能不遵守這些潛規則？如果能事先寫明白，台灣人才相信，「這真的是惠台耶，你們看，台灣人可以不必陪睡耶！」

以上，只是針對特定行業的「惠台措施」，其實，如果中國能夠在生活面也載明清楚，台灣人在哪些項目上真能得到「優惠」，那這話題才會在台灣掀起旋風哩！

例如，「台灣人去中國工作，生活可以跟在台灣一樣，網路上來去自如，各種社交媒體上隨你發飆討拍」；例如，「台灣人去中國住宿旅館，保證不被中國共產黨偷拍」（不要以為這是玩笑話，看看一直爆料中共高層秘辛且多被證實的中國流亡美國富豪郭文貴，去年八月對馬英九的爆料吧）。

也只有當中國對「惠台」有這些清楚、明確的表達時，也許那個時候，「惠台31項」，才會像是美國的「Baskin-Robbins 31冰淇淋」一樣，受到消費者喜歡，要不然，「惠台31項」就會像太陽下的31冰淇淋一樣，一下子就都融化了，只是搞得大家手黏黏地哭笑不得而已。