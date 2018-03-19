自由共和國》林修民／川普直接介入雙通併購案給台灣的啟示

美國總統川普十二日頒布行政命令，以「保護國家安全」為由，禁止博通（Broadcom）以一千一百七十億美元（約三．四五兆台幣）對高通（Qualcomm）的敵意收購。（彭博）

林修民／東吳企管兼任講師

美國總統川普十二日頒布行政命令，以「保護國家安全」為由，禁止博通（Broadcom）以一千一百七十億美元（約三．四五兆台幣）對高通（Qualcomm）的敵意收購；最早在去年十一月開始，博通執行長陳福陽（Hock Tan）首先對高通提出收購邀約，遭到高通拒絕後，便發動敵意收購，直接訴諸（大）股東以取得過半的董事席位，意圖直接取得經營權，高通也非坐以待斃，直接訴諸外資投資委員會（CFIUS），最後甚至直接找上總統川普，本案最後以失敗告終。

如果以廣義而言，雙通合併案其實是美國血統公司之間的一般商業行為。博通之前是由新加坡商安華高（Avago）所併購，但併購後以博通為存續名。事實上，安華高本身就是從美商安捷倫（Agilent）科技類比IC部門獨立出，而安捷倫科技更早就是從美商惠普（HP）的儀器部門所獨立的。由於儀器部門當年在惠普明顯與公司電腦（包含伺服器、個人電腦與筆記型電腦）或是印表機部門營業項目有顯著差異，故獨立出安捷倫科技，經過若干年的成長之後，量測儀器所需要的高精準度類比技術，也是一門另一個可以獨立的營業項目，故在許多納入私募基金的支援下，安華高就從安捷倫科技獨立而出。

安華高的類比技術搭上智慧型手機的熱賣，尤其是從3G到現在的4G時代，為了滿足射頻多頻段的相容性，加上身為iPhone的供應鏈，Avago不斷成長最終得以併購博通，由以上可知，掛著博通名的博通／安華高如果以血統來看，執行長陳福陽說得沒錯，他可是一家不折不扣的美系公司，只是如同許多美國大公司一般為了避稅原因，把公司設在低稅國家，以求得到股東最大利益。

既然如此，為何CFIUS甚至美國總統會以國家安全有風險，介入一般美系公司之間的商業行為？原因有二：第一，雖然安華高是從美商安捷倫獨立而出，但畢竟也距今快十年，且設籍在新加坡，美國政府對背後的股東資金的掌握度，當然遠不及純設立在美國的公司。第二，陳執行長華爾街出身，擅長成本管理，對於新技術的研發如5G，美國政府非常擔心其會刪減研發支出，進而弱化高通在未來的研發競爭能力。根據彭博（Bloomberg）的資訊，為了針對外界此疑慮，陳福陽不但聲明會繼續支持研發行動，甚至還請出當年創辦博通的加州大學洛杉磯分校（UCLA）Henry Samueli來當說客，可惜仍無法化解高通與美國政府的疑慮。

為什麼高通這麼重要？重要到美國總統不惜自己下去也要阻擋原美系公司之間的商業行為？5G當然是最大的關鍵。根據國際電信組織對5G（IMT-2020）的要求，除了手機內傳輸速度之外，還包含了目前最紅的無人（智慧）車及無所不在智慧城市／智慧網路。如果再算入目前最紅的金融科技及人工智慧，高通的通訊與應用處理器晶片都有一定的角色。在可見處處都是通訊資訊的未來，安全的保證已經不再是個人隱私的問題，而是國家安全的問題，對美國甚至也應該對所有國家而言，這塊聖域只能由有國家確認百分之百安全的公司才足以信任，任何可能會妨礙、弱化資通訊技術都應排除，此警覺度早已超出只是一般商業買賣的領域。

由美國政府對雙通例子的啟示，甚至早先媒體傳聞美國政府正考慮把5G國有化，證明在資通訊／半導體／數據之間的許多貿易競爭，早已超越了一般商業行為，是一場企業實務、法律、研發技術、反壟斷甚至國家安全都參與的複雜行為，美國政府對高通的慎重態度，相較於我國政府公平會只憑著幾個委員討論，在未召開公聽會廣納各方意見，就可以自行決定出對高通史上最大罰款，我國政府看到美國這種態度是不是該自己想想是不是缺少了什麼？