自由共和國》◎台大人／教育部豈能坐視「官管相護」，綁架台大

教育部已經別無選擇，必須退文回台大。若是懾於「官管相護」的校園藍風就龜縮，那麼這個部乾脆打烊算了。(資料照)

◎台大人／

台大的深藍老校長李嗣涔日前積極打電話要求撤簽提案(資料照)

台大教授官俊榮（取自台大官網）

We are not fine.

官管相護何時了

算計知多少

逸仙昨夜又東風

校園不堪政黨霸凌中

校長歷任威猶在

染指未曾改

獨董能有幾多愁

恰似一樁詐賭強出頭

自一月中管中閔先生曝光其爭議迄今近兩個月，擁管的深藍前閣揆閣員、親藍媒體就一直把對於管中閔的質疑扭曲成綠色鬥爭、違反大學自主、政治黑手⋯，彷彿管中閔的任何問題碰都不能碰，一碰就是「拔管」、「卡管」，都是政治力介入。直到昨天，大家才看清楚：原來深藍把持的逸仙學會，才是台大校園??最大的黑暗勢力。

管中閔先生所涉爭議至少有三端。一是他的論文究竟有沒有胡亂掛名或抄襲，違反學術倫理。二是他擔任企業獨立董事究竟有沒有完備報備程序。三是他與遴選委員蔡明興先生的共同經理人關係沒有事前揭露，究竟有沒有違反規定。台大一群師生基於大學自主的實踐精神，連署要求召開臨時校務會議，提案希望釐清真相。但是非常無奈地，先是日前台大的深藍老校長李嗣涔積極打電話要求撤簽提案，最近則由「逸仙學會」的頭頭官俊榮想盡辦法要搓掉前述提案。深藍校園勢力動員若此，卻還不斷指責「別人」侵犯大學自主，真令人瞠目結舌。

讀者可能不了解為什麼官俊榮主持的逸仙學會是深藍政治團體。逸仙學會就是原本國民黨的校園黨部，目前的會長就是官俊榮。各位再看看他們三月十二日要辦的活動，名為「統派經營中國統一之大戰略芻議」，就知道官俊榮先生藍色血統之純正。深藍的官俊榮拚命阻擋、搓掉臨時校務會議的提案，完全不讓任何質疑管中閔的前述三項爭議浮上檯面。台大的藍色力量究竟為什麼害怕討論？究竟有什麼見不得人？「官管相護」到這種噁心的地步，完全不甩外界的質疑與教育部的監督。教育部該怎麼辦？

教育部原本一直期待台大自己更正錯誤，自尋下台階。但是在管中閔爭議越扯越多之後，台大「逸仙學會」大概擔心夜長夢多，一方面動員深藍前閣揆閣員上凱道施壓，二方面希望動員撤簽擋下臨時校務會議，三方面希望程序委員會把議程弄「糊」，會議開了也是沒開。說穿了，藍軍就是要綁架教育部，逼迫他們直接核定管爺「登機」。

我們認為，教育部面對今天的局勢，該硬起來了。如果「官管相護」騎到教育部頭上，該部也乖乖核定了，那麼這一群人將來絕對吃定教育部。小自計畫大至預算，只要有任何一丁點不順官管藍色聯盟之意，那頂「卡管」的臭帽子立即飛至，教育部永遠不能翻身。

教育部要怎麼硬起腰桿？非常簡單：直接援引「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」第六條第二項，回文台大，略以：查貴校遴選委員會未盡揭露遴選委員與候選人利益關係，以致前揭第六條第二項所示「有具體事實足認其（委員）執行職務有偏頗之虞者，候選人得向遴委會舉其原因及事實，經遴委會議決後，解除委員職務」之規定，因事實未充分呈現而無法援引、執行。該項因未揭露而牽動之程序瑕疵既影響遴選委員之或有迴避，亦影響該委員會之討論與決議。準此，貴校依遴選委員會一月五日決議所報公文顯有瑕疵，而貴校一月三十一日等後續公文俱無釐清。本部本適法監督之責，礙難核聘貴校提報人選。請貴校依大學法第九條及相關規定，重依適法程序進行遴選，另函報部。

教育部已經別無選擇，必須退文回台大。若是懾於「官管相護」的校園藍風就龜縮，那麼這個部乾脆打烊算了。