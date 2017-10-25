自由廣場》《林保華專欄》美國不行了？許信良要帶領台灣投共？

朋友傳來貝傳媒一份記者會訊息，一開頭是：

張俊宏、許信良等人恭賀中國十九大圓滿閉幕

敬邀 習近平總書記 蒞臨 台灣共商大亞洲與 世界和平大計

講到這個記者會的「緣起」，拐彎抹角、晦澀難懂。不過再往前看幾天就會明白。中共十九大對許信良是一副春藥。十月十七日《聯合報》刊出對他的專訪，標題是「許信良：中國大陸領導世界 台灣可以幫大忙」，十月十八日的ETNEWS有更露骨的標題：「美國不行了 許信良：中國將領導世界，台灣可幫大忙」。國民黨還沒有恭賀中共十九大閉幕，許信良就搶到頭香，是為民進黨開路嗎？

什麼叫做「中國領導世界」？不就是共產中國要赤化全球嗎？許信良不但吹捧習近平的「偉大時代」，還要台灣幫中國大忙。要台灣成為中國法西斯獨裁政府的大幫兇？許信良的理由是美國不行了。在許信良的談話裡，絲毫沒有民主與人權的價值觀，而是看風使舵的投機政客作風，符合他長期的從政風格。問題是他現在就評估美國不行了，要早早投共搶一口飯吃？台灣與美國的國家利益不是完全一致，然而基本一致，因為有共同的進步價值觀與戰略利益。許信良煽動台灣背離美國，背離自由世界，背離普世價值，所為何事？

許信良現在是亞太和平研究基金會董事長，機構的前身是歐亞基金會，是國安會研究台灣與中國關係的智囊機構。十幾年前，香港資深媒體人、新加坡《海峽時報》駐港特派員程翔因為該機構撰稿而被中國逮捕，以「台諜」罪名判處五年徒刑。現在許信良出來恭賀中共十九大並吹捧習近平，並且背離美國，難道這個機構變成了共諜機構？

許信良自從輸給陳水扁而失去代表民進黨參選總統的資格後，就倒向中國另覓出路，在二○○四年還演出他宣布連宋當選正副總統的丑劇，不知道他還充當掮客為中國拉了多少民進黨政客向中國交心？後來回到民進黨裡來，沒有洗心革面，現在終於再度暴露他的真面目。

民進黨的一些重要政治人物，在選舉問題上有因為私心發作而影響社會觀感的，但是在堅持台灣本土意識的基本原則上並沒有迷失，不像許信良已經投入中共陣營再度回鍋，這是兩種不同性質的問題。

更嚴重的問題是，蔡英文總統近來強調要有兩岸互動的新模式。正好國安會背景的許信良拋出這個內容出來，蔡政府必須明確表態，這是不是代表她的新模式？如果不是，還能讓許信良坐在這個重要位置上嗎？這能讓我們對台灣的國安放心嗎？能讓美國對台灣放心嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）