自由廣場》〈金恒煒專欄〉蔡英文要吃掉民進黨？！

權力遊戲中有一句耳熟能詳的說法／做法，那就是「上有政策，下有對策」，這是處下之弱者所能使用的抵抗權。然而有趣的是，民進黨全代會可能出現逆轉的權力折衝，那就是「下有決議，上有對策」；強勢的黨中央已準備殲滅「下有決議」了。

「決議」云何？就是由「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」所發起，「特赦前總統陳水扁」的決議案。這是九月二十四日民進黨全代會最重要也是焦點之最的提案，完全由下而上的運作模式。根據「大聯連盟」記者會，北市議員江志銘表示，已超過八成達九成的黨代表連署；高市議員蕭永達也說，此一提案的連署率和連署人數已打破民進黨成立三十年的紀錄。

雖說「地方議會」發起，早擴展到中央級立法委員，甚至連署到直轄市市長及縣市長。決議案會不會受到黨中央的打壓？不但會，而且黨中央第一個對策，大有可能使出一貫的拖字訣，由黨主席裁示「交由中執會研擬」，然後不了了之。但蕭永達已事先破解，他說，全代會是黨的最高權力機關，一旦決議，黨主席只有執行之一途。

接著黨主席蔡英文總統立刻透過總統府發言人提出了「反制」的第二個對策，表述民進黨歷來都不是「以黨領政」，言下就是全代會絕對多數的決議，不能拘束總統。這個說法，能不能成立？

先談事實。連署人已達八、九成的大宗是縣市議員，立委連署超過七成，四位直轄市長全沒缺席，八名縣市長除魏明谷新潮流系的拒簽、涂醒哲出國外，全部入列。縣市議員、立法委員、直轄市長及縣市長都是公職，都是代表人民的代議士，展示的豈止「黨意」？背後有沛然不能禦的強大「民意」，妄圖使出負面用語「以黨領政」抹黑決議案，徒見計窮。

再說，民進黨歷來都不是「以黨領政」？那麼蔡總統為什麼出任黨主席！既不是「以黨領政」，難道是「以政領黨」？總統敢說「以政領黨」，那就擺明解消了行政、立法的制衡，取消權力分立，不但違憲也反民主；蔡英文敢冒大不韙？那麼民進黨是不是如蕭永達所說「黨政同步」？若是，蔡總統就是黨主席，就要依黨章執行決議案。

黨中央據說還有一個「不畏戰」的對策，就是現場清點人數後表決處理。黨中央評估，黨代表中不乏因人情壓力而不得不簽，「高連署率不代表表決時的高支持度」。黨中央敢如此有恃無恐地囂張，有四點可說：一、在現場，藉端藉勢，恃勢凌人，使人不敢舉手；二、黨中央已進行各個擊破，或勸服不出席或勸導「反正」，也就是以戰止戰；三、這種「戰術」也可能激起「大聯連盟」儘速固盤、反制，鹿死誰手尚未可知；最後，黨中央遂行表決，那就進入程序，再不能玩弄小手段；更何況誰堅持、誰背信，無所逃於選民。

民進黨到底「民主進步」還是「反民主退步」？綠色選民會盯著看，二○一八與二○二○的選舉，選票將會說話！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）