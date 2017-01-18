記得二○○○年政黨輪替陳水扁政府組閣過程，有一位國會領袖獲悉某位政治人物將出任一個重要部會的部長，他抽著菸，站在立法院議場前搖搖頭笑笑地說，「以後部長應該不用派隨扈了，沒有人會暗殺這種部長啦！」語氣中透露出國人對部長的高度期待，還有他對於不適格人選的極度失落。

扁政府八年，換了六任行政院長，出任部長的各路人馬車載斗量；有的頗具風骨，也有政績，但也不乏五日京兆，跑龍套充數的廖化之流，辱沒了「大臣」的令名。

馬英九執政時期，內閣不如內侍，「府內」近侍可以隨意地左右內閣大臣，博士內閣被一小撮內侍操縱，政績當然「了然」。馬的親中路線最後激怒了苦無出路的青年學子，太陽花學運期間，曾傳出某位正在餐館用餐的重要部會首長，不堪被認出身分指指點點，竟匆忙打包離席。

林全組閣，政策朝令夕改，「髮夾彎」成了內閣的「政治標記」，除了國防部長馮世寬、外交部長李大維之外，很少看見其他部會首長敢「大聲」地為政策辯護。許多部會首長還以「不要強出頭」就「可以避風頭」的心態，消極迴避公眾與媒體關係。如此下去，林內閣怎麼會有政績？蔡英文的民調支持度何時才能偉大復興？

俗話說，「山無氣則崩，人無氣則死」。部長主管政策，地位何其重要，身分何其崇高，尊嚴和氣概是必備的心理要素，挺身用力為政策辯護，應該是他們「使命必達」的最基本任務，對立委如此，對人民如此，對媒體如此，對總統亦復如此。

蔡英文每週一的決策會議，已然流於文宣比賽，不如把力氣投注在行政院，讓內閣成為施政大本營，督促每一位部長都奮勇向前。部長有氣，推動政策才會有力，內閣有力有氣，總統走路才會有風，國家自然就會有生氣。（陳杉榮）