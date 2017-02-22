自由談》記得我們有約

民進黨政府用人越來越大膽，還有近二年任期的宜蘭縣長林聰賢，被拔擢出任農委會主委，不再連任的台南市長賴清德也被老大姊、高雄市長陳菊形容說，「賴清德是蔡英文總統考慮的總統府秘書長人選之一」。這樣的態度，究竟有沒有把任期制的「選民契約」放在眼裡，著實讓人訝異！

陳菊講出這些話，非常的誠實。這位政績不錯、經常被傳出要「組閣」的大老，有著她對於民進黨派系政治的描繪，也確實釋放出蔡英文心裡的某種盤算。但這麼赤裸裸地說出心底話，提供公眾閱聽，難道認為下屆台南市長選舉，民進黨不管推出什麼卡司，都像「桌上拿柑」地輕易，台南市民一定會買帳；他們以為賴清德強大到不用為四年任期的民意負責？

還好，賴清德不敢輕忽，以民意為重，站穩民選市長的底線，重申「台南市目前重大建設正在關鍵時刻」，「因此沒有其他的考量」。

蔡英文政府要重用有民選經驗的地方首長與立法委員，這是正確的方向，接受過民意洗禮的公職，「有食人間煙火」，了解民意的趨勢，也能深切體會民瘼，比起來自「象牙塔」的學者，或是浸淫公務體系的事務官，自有一番擔當與氣魄。但「半途走人」是民主政治之大忌，取巧任期過半不用補選，可以代理，甚至為下屆選舉提前布局，這是對民意最嚴重的輕蔑，必然遭到反噬！

民進黨二○一八地方選舉的成敗，完全在於二○一六「完全執政」的好壞。現在以為餐桌很大了，勝券在握了，「什麼幫」、「什麼派」還要主導提前布局，搞得黨內已經出現爭取提名吃相難看的醜劇，不怕選民看笑話嗎？國民黨不就是這樣倒店的嗎？

請記得我們有約，縣市長任期四年，不要偷工減料。

（陳杉榮）