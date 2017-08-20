自由廣場》憲兵可以不挨這一刀

◎ 張博智

總統府親子日竟發生歹徒持武士刀闖入殺傷憲兵事件，幸好受傷憲兵並無生命危險，歹徒也很快被制伏。這起事件雖屬個案，但有關單位卻應將其視為專案，審慎周延處置。

一直以來，軍警的訓練質量因勤務雜務頻繁而不足，尤其是未能針對任務做針對性的加強；而軍警平時執勤普遍態度又過於鬆散、疏於應有的警戒，一旦遇到潛藏的危險份子或突發緊急狀況，則難以適時適切應變。所以，嚴肅軍憲警執行任務的態度，提高警備意識，加強針對性教育訓練以促進應變處置能力，應為首要。

常在媒體上看到滋事份子公然對執勤警員嗆聲、叫罵，氣焰囂張，而警察竟似乎只能多方容忍、好言相勸，此消彼長，警察一再被看扁，見警不緊張，罵警察猶能逞英雄，有樣學樣，竟成了常態。執行公權力的警察猶如紙老虎，態度溫吞、行動畏縮，不敢及時採取作為，公權力不彰，這是我們對警察執勤限制太嚴或對滋事份子太寬容？狀況發生，紛亂之際，警察絕不能因循苟且，一旦現身，該出手就出手，及時弭平紛爭或衝突。

執勤處置狀況，除了具備敵情觀念、提高警戒狀態之外，尤須具備對抗專業能力。軍憲警雖然屬性不同、任務各異，執勤守則本有區分，然在內防突襲的處置要領並無太大分野，應仍以自衛、嚇阻、制伏為主要，所以都要接受近身搏擊格鬥的訓練。不少軍憲警特種勤務單位素以訓練嚴格、作風驃悍著稱，但整體而言，訓練質量不足，遇上緊急突發狀況則難以有效應變。憲兵既然持步槍，應加強刺槍術近身格鬥訓練，並著重對刺攻防體驗與考核；即使佩掛短棍，也可兼槍帶棍一體適用。

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長）