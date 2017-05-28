自由廣場》異性婚被邊緣化

◎ 陳志龍

其實，對於異性婚、同性婚，背後尚且隱藏「階級意識形態」的問題，造成台灣的不安定，與隨時隨地會爆發的戰爭。

二極對立的敵對現象：台灣這回製造挺同、反同的「二極對立」，並且要顛覆既有的民法用語，其後隱藏有「意識形態」的問題。其實，不應該用「挺同婚」、「反同婚」，這種戰鬥的用語。（按：因為異性婚的支持問題，就被邊緣化！？）

更不應該說，大法官會議解釋是「挺同婚」勝利，「反同婚」敗北，這些都是「被操作下」的台灣民粹，與盲點、迷失、迷思。

分析類型，才能恢復和諧！有關異性婚、同性婚的問題，可以區分為四大類型，才是正確：一、異性婚（但不反同性婚）。二、同性婚（但不反異性婚）。三、異性婚（但反同性婚），異性婚優越。四、同性婚（但反異性婚），同性婚優越。如果是這樣子的四類，其實，挺同婚，不代表就是反異性婚。但因「異性婚」被邊緣化，造成盲點。

但現在有意操作的結果，就是成為「挺同婚」，要變成「同婚」是類似天使；「異婚」反而有幾分是類似邪魔。所以，更可以義正詞嚴地要顛覆民法異性婚的規定，要順理成章地翻轉到以同婚為主體的新價值觀。所以，男女、父母的名詞都要去除，要翻轉大改變（並且責罵考考、妣妣的邱太三部長用語不當）。也就是，在戰鬥氣氛下，開啟以「同婚」紀元年的新定義。換言之，新紀元年的名詞，可能就要顛覆以前的思維，這也是這次操作二極戰鬥的目的！

問題核心：民法只列舉一男一女的結婚，並沒有限制同性婚。對此，也就是採取「異性婚」外，對於「同性婚」的增補就可以。這是兼容並蓄的解決法，根本就沒有必要改變為「同性婚」才是正統意識形態，而「異性婚」是不正統。所以，要重新規定民法，要改變以「同婚新紀元」的新名詞，取代原來的名詞？

惟因進入「二極對立」模式思考，製造人民的分立，實為不智之舉，因其忽略了異性婚與同性婚，實際上是可以兼容並蓄。

職是，就要將「異性婚」的用語（男女、父母、爸媽）全部改變，這種同性婚中的少數戰鬥派，想利用這次的辯證操作，提升同性婚的優越地位，卻是對於異性婚予以向下沉淪的陰謀暗算（即將現有的異性婚予以「次位化」、「歧視」）。

請仔細想想，寬容的人，不論是異性婚（但不反同性婚）、同性婚（但不反異性婚），他們的存在位置，竟然不見了。在挺同、反同二分操作下的戰鬥模式，其欲達成的目的，又是什麼？

異性戀與同性戀，本來就可以處於彼此尊重，現在竟然只是彼此敵對？為什麼異性婚就要被改原本存在的社會角色（男女、爸媽、父母）。除非認為這個社會是同性戀的優越，異性戀該被次位化。因「次位化」異性婚的態度，引發諸多改變既有的法律用語，更會引發不必要的對立與鬥爭！

（作者為大學教授）