自由廣場》扁案看不下去 草民有話要說

◎ 邱延譽

陳前總統不顧台中監獄的「五不原則」而出席餐會一事，評論者視該原則為天條，一窩蜂地責怪阿扁，統媒更以「當過總統、法律出身而不守法律」敲打他。可是，對於當初為了坐實扁案、操弄司法、違反憲法第八十條（司法獨立）的馬英九，卻無人提及。

草民想問，一下三不、一下五不的「原則」，是啥法律？它只是一紙行政裁量的函示罷了。它是依據法務部所頒「保外醫治受刑人管理規則」第三條第七款「其他經監獄認為應遵守之事項」，以「其他」二字空白授權給監獄去「認為」，給了獄方行政專斷或政治介入的極大空間。中監不宜再用「五不」侷限阿扁，因為阿扁非僅受刑人，更是政治受害者，中監應簽呈法務部以專案處理才是。另外，媒體嚴密追蹤中監對阿扁的管控，為何對去年五月十八日改朝前夕，北檢蔡碧玉擅將馬英九任內一百多件被控弊案迅速簽結之事，視若無睹？

這些年，公民很忙，大家奔走於各種「正義」，也學會了司法原則，發現當年馬英九指揮下的「辦扁案」，無一遵守。第一、無罪推定。特偵組在證據不足下，強行羈押阿扁總統；多名檢察官還舉行記者會，一字排開宣誓「辦不出扁案就集體辭職」。第二、程序正義。扁家密帳等案，下令更換法官，違反「法官法定原則」；龍潭購地案，越方如唆使偽證，三審仍將阿扁定讞入監。第三、公正平等。「實質影響力說」空前絕後，只用來整阿扁一人。

審判長洪英花說過「扁案判決，自始無效」。昔日的蔡英文，多次信誓旦旦要聲援阿扁，可如今，她卻冷漠異常。鬱卒的支持者唯一能做的，就是呼籲媒體與民團，從根部監督好司法改革，然後重審扁案、懲治司法敗類！

（作者為退休公務人員，高雄市民）