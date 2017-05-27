自由廣場》748後的立法空間

◎ 簡旭成

司法院大法官會議二十四日做出釋字第七四八號解釋，此一解釋宣告現行民法未使相同性別二人得以結婚係屬違憲，但也留下了立法形成空間，因此不少論者認為，專法於日後在立法院仍有操作空間。

大法官會議在七四八號解釋理由中表示：「現行婚姻章規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，顯屬立法上之重大瑕疵」、「以性傾向做為分類標準所為之差別待遇，應適用較為嚴格之審查標準，以判斷其合憲性」、「以不能繁衍後代為由，未使相同性別二人得以結婚，顯非合理之差別待遇」、「使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，達成婚姻自由之平等保護」，均已明白指出，不使同性得以結婚、享有配偶地位係屬違憲。是以如果專法內容仍係以伴侶身分保障，已顯然不符合大法官所要求之婚姻地位保障，當然就會產生解釋文中所稱「逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記」之情形。

因此，雖然大法官解釋理由中稱要以修正婚姻章、於民法親屬編另立專章、制定特別法或其他形式屬立法形成範圍，但所講的特別法乃是同性婚姻而非同性伴侶，在法律上，其配偶地位應與一般異性戀無異。至於要以何種形式立法，是否會有隔離不平等問題，相信將來又要經過一番角力；而關於子女收養、認領，甚至人工生殖法等規定，因未在此次大法官會議解釋範圍，日後於立法院尚有爭論。

（作者為律師）