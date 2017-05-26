大法官跨出一大步之後

同性可結婚嗎？司法院大法官會議做出第七四八號解釋，宣告現行民法限制同性婚姻，牴觸憲法平等權，因而違憲，要求兩年內修法保障同性婚姻。台灣因此一宣告，在同性婚姻合法化之路成為「亞洲第一」。

同性婚姻問題在台灣，一如國際社會，複雜而極具爭議性。對倡議者來說，這是他們在台灣長年爭取的自由、平等權利，也是社會進步思想價值的落實，這次釋憲國際矚目，照亮台灣，值得大書特書。對反對者而言，這是大法官治國，踐踏民意，將重創家庭倫理，導致傳統婚姻制度崩解，且不利青少年教育，加深社會對立與少子化危機，「末世快來了」。

同性婚姻本質如此，十五位大法官經短短兩個月審查，就做出裁定，未必使此一問題劃下句點，卻可能引發更多爭議。

同性婚姻在國際社會的爭議性，以數字來說明就清楚。在聯合國一百九十三個會員國，承認同性婚姻的僅二十一國。以思想最進步的歐洲聯盟為例，二十八個會員國只十二國把同性婚姻合法化；德國、奧地利、瑞士等國僅接受同性伴侶登記，尚未承認同性婚姻合法。在美國，加州一九九九年最早接受同性伴侶關係，但全國同性婚姻合法化，要到二○一五年聯邦最高法院裁定後才一體實施。同樣地，英國從認同伴侶關係到同性婚姻合法化，經歷約十年時間，而構成聯合王國之一的北愛爾蘭至今並未實施同性婚姻。正因如此，聯合國於二○一一年通過承認同性權利決議案，並對歧視或侵犯同性戀者定期提出報告，但同性婚姻並非列入人權宣言及公民政治「兩公約」的普世保障人權。

在台灣，社會通常把同性伴侶視為當事兩人之間的事，一般人多採默許包容態度，工作、教育及軍隊禁止歧視同性戀者，也准許做變性手術，還有超過十個縣市接受同性伴侶於戶籍系統註記。就此而言，大法官多數意見認定，性傾向屬於難以改變的個人特徵，並非疾病，不應遭社會孤立隔絕，不受差別待遇，其實與台灣公眾對同性伴侶的寬容態度大體一致。

不過，大法官未參酌英美等國先例，從容許同性伴侶做起，而大步前進，採一步到位，限期兩年實施同性婚姻，正是這次釋憲引發最大爭議之處。釋憲文宣稱，同性婚姻不會改變、影響既有的社會秩序、基本倫理秩序，可與異性婚姻併存，共同穩定社會。這一樂觀預期，除了大法官黃虹霞不以為然，不能接受「二父或二母」與「父母雙全」全無差別之說，她強調「男女有別」；一般公眾從常識常理出發，也不免有著諸多質疑。

最大的質疑，在於同性伴侶不論人數或民意，都居社會少數，少數者權益在民主台灣自當受到保障，不遭差別待遇或歧視；但從釋憲後限期而至的家庭成員稱謂、繼承、收養、扶養、教育等改變及相關修法或立法，工程浩大，衝擊社會多數，甚且可能動搖千百年來樹立的家庭倫理制度，豈非勞師動眾？且有如大法官吳陳鐶所說，反客為主，倒果為因？

另一方面，大法官對於違憲而必須修改的民法，並未明確表態，只提出包括「修正婚姻章」、「於民法親屬編另立專章」、「制定特別法」及「其他形式」等法律意見。這就使得同性婚姻爭辯，除了昨天有反對者立即提出公民投票案連署之外，還將進入修正民法或立專法的下一階段。由於同性婚姻既是法律問題，同時也兼具明顯的社會、倫理、教育、經濟屬性，影響極為深遠，競選期間宣布支持同性婚姻，強調「在愛之前，大家都是平等的」，蔡英文總統執政團隊做好善後工作，至關緊要；這顯然也是政治問題，結果將由完全執政的民進黨負全部責任。

民進黨完全執政一年來，人民並不滿意，明顯反映於民調。箇中原因，陷入進步的迷思是其一；為爭取勞工權益而訂立一例一休「呷緊弄破碗」，讓勞方與資方都不滿，就是最顯著的例子。同性婚姻是進步議題，牽涉甚多，體察民意，避免再陷入進步迷思，減少負面衝擊，主政者自應務實妥善處理。