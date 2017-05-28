自由廣場》同婚釋憲 國台辦無言

◎ 黃惟冰

台灣同婚案釋憲結果出爐後，中國國台辦發言人在回應媒體提問，中國是否會承認台灣同婚的法律效益時表示，不評論台灣的內部事務，所涉及的法律問題，請向相關法律主管部門詢問。不少人笑稱，平常總愛對台灣事務指手畫腳的國台辦，竟然也有被問倒的一天。

事實上，面對同婚議題，不論贊成與否，都有一點值得台灣人共同思考的，那就是，其實有很多與你我生活都息息相關的事務，與「兩岸關係」或「中國因素」一點關係都沒有，而我們所需要的，真的也就只有台灣內部更多的相互理解、坦誠溝通與尋求共識。

經過長期的潛移默化，不論是因外交上的打壓、經濟上的磁吸、軍事上的威脅，還是政治上的統戰，「中國因素」已逐漸深入台灣大小事務的各個角落。久而久之，好像台灣人要做什麼，都必須考慮一下「兩岸關係」。套用心理學的基本概念，就是台灣越來越不自覺地被中國「制約」。

然而，同婚的討論過程，卻恰恰印證了，要處理一件這麼重要的事，靠的還是台灣人自己來做決定。此外，一路以來的決策程序、社會思辨，乃至於衝突對立，都在在凸顯出台灣與中國有多麼不同。而且，包括自由開放的對話、掌權者對民意與分際的尊重、人民自行組織動員以遂行意見的表達等，這些台灣人習以為常，並視為核心價值的做法，無一是中國可以提供的。

總結而言，同婚一事，展示了台灣人用自己的方式，決定自己未來的意志與能力。這樣的精神，足以做為全體台灣人的驕傲。就此而言，這場運動，大家都是贏家。

（作者從事公共服務業）