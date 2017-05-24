社論》北京改變現狀 小英還能維持現狀？

國防部長馮世寬上週表示：「一年來都沒有戰爭。」這當然是一個事實，不過這個事實的背後，還有更多的事實。上個月美軍太平洋司令哈里斯在眾院軍委會作證時指出：中國任何企圖以武力迫使台灣人民統一的作為都是不可接受的。美軍此一戰略決心，至少就是「一年來都沒有戰爭」背後極為重要的事實之一。

台海的戰爭與和平，十分辯證。沒有軍事戰爭並不表示完全沒有戰爭。中國對台灣的攻擊還有許多軍事以外的方式，也就是無煙硝的戰爭。今年世界衛生大會（ＷＨＡ）中國致函常駐日內瓦各國代表團，揚言中國政府決定「中國台灣省」不應參加這次世界衛生大會。這是甚麼，這是戰爭！二○○五年世界衛生組織（ＷＨＯ）與中國簽訂備忘錄，把台灣列為中國一省。這是甚麼，這是戰爭！而馬政府接受此一模式，換來「中華台北觀察員」卻沾沾自喜。這是甚麼，這是投降！以投降換來逐年審核的觀察員，這就是馬政府「活路外交」的真相。

由此來看，中國對台灣烽火連天從來不分國民黨或民進黨。從國際刑警組織、國際民航組織到世界衛生大會，「一年來都沒有戰爭」嗎？從緊縮觀光客來台、農漁業契作叫停到挖角台灣優勢產業人才、竊取技術機密，「一年來都沒有戰爭」嗎？從聖多美普林西比、斐濟到要求川普重申美國的一中政策，「一年來都沒有戰爭」嗎？從台生共諜案到曾任飛彈指揮部指揮官的馬祖防衛指揮部少將共諜案，「一年來都沒有戰爭」嗎？更不要說中國黨、同心會、親中媒體與中國的裡應外合。中國利用台灣的民主多元，顛覆台灣的民主多元，已然成為新型態的危機。

小英元年過了，盤整過去一年中國對台敵意行為，所謂的「維持現狀」是否應該改弦更張，值得深思。一年來，維持現狀，承諾不變，善意不變，成為小英對外政策的主軸。但未獲一中承諾，北京顯然意猶未足，於是不斷改變小英想要維持的現狀。馬英九執政期間台灣參與ＷＨＡ模式，蘊含著國民黨對一個中國原則的臣服，自無法立足於台灣的新民意。如今北京自行撕毀國共暗盤交易，對小英維持現狀固然構成挑戰，但一中總路線因裸露而清除，對台灣而言又焉知非福？關鍵在於，維持現狀，承諾善意，對「中國大陸」頂多止於口頭譴責，小英還要自綁手腳、一路挨打嗎？

北京片面改變現狀，導致小英的維持現狀論述出現破口，破口且將愈來愈大。可以想像，一方面北京挑釁破壞現狀，一方面小英卻空喊維持現狀，台灣人民縱使對北京倍感嫌惡，同時也會對小英昧於現實感到不滿。維持現狀，核心價值在於維持和平現狀，避免軍事衝突乃至爆發戰爭。

除此之外，由於北京霸凌台灣成習，勢必會極盡手段將現狀改造到更不利台灣的方向。現狀既然是動態的，便必須維持動態平衡，絕不可刻舟求劍，更不可執迷心理期待而罔顧現狀瞬息萬變。經過一年，等不到完成的答卷，北京加快改變現狀，戰略擠壓維持現狀，意圖困住小英且增加她的犯錯機率，同時遏阻台灣國家正常化，等待下一輪政黨輪替，這是新的攻勢。

於是，小英二年面臨新的抉擇，北京繼續改變現狀，台灣空間將不斷流失，除非在美、日外交有所進展，否則將引起國人不滿且受藍營攻擊；反之微調維持現狀，則需要比維持現狀更為細緻的操作，以免觸動地緣政治的敏感神經，遠離麻煩製造者的大帽子。國民黨新出爐的主席，不論北京好惡程度如何，畢竟亂後出現新共主，可以做為北京對付主要敵人的盟友。而小英元年錯失民氣可用的大好良機，第二年開始又面臨更不隱藏敵意的北京及可能從谷底爬升更有作戰力的國民黨；這樣的執政環境，包括人事、改革、政策、願景如何調整，小英必須步步為營、行穩致遠。至於維持現狀，一個巴掌拍不響，恐怕也要代之以積極作為、新論述了。