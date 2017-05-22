社論》川普百日、小英一年

美國總統川普當選後，美股上漲約二成多，道瓊指數、標普五○○、那斯達克、費城半導體皆創下歷史新高，但通俄門事件卻使上週三美股創下川普當選以來最大跌幅，令人質疑川普行情已經結束，而川普本人更面臨彈劾危機。與此同時，小英執政一年，台股上漲近二十三％，台幣升值約八．五％，稱冠亞洲，且景氣信號連續亮出綠燈，今年ＧＤＰ可望突破二％，擺脫「保一」的窘境，但小英政府滿意度依然低落，改革與施政遭逢嚴重的挑戰。

川普與小英就任後，美、台經濟與資本市場同樣出現亮眼表現，然而兩國民眾同樣無感，因此川普執政百日、小英執政一週年，民調同樣吊車尾，同樣面臨執政危機。問題出在哪裡？首先，兩人的人格特質與行事風格大相逕庭。川普商人出身，自大獨斷，較少受到傳統與俗套束縛，以利益為核心思維，因此常有驚人之語，以公開批判作為談判武器，藉以威嚇對手，並且打出「美國優先」、「美國再度強大」旗幟，掌握話語權的正當性，意圖不戰而屈人之兵。反觀小英，個性謹小慎微，溫柔敦厚，鮮少意外之舉，因此雖有改革思維，但其進取路徑則是沿著既有制度與社會結構漫步前行，過程小心翼翼，遇有反對抗爭，則重在安撫與溝通，希冀在消弭衝突下，達成改革的最大公約數。但是，改革的困難度甚至超過革命，以如此保守的策略與手段推動，而且遇到抗爭便妥協轉彎，改革可能夭折，最後只剩口號與理想。

另外，兩人最大的差別在於，川普的行事作風與政策，容或有所爭議，但是為美國拚經濟的意志與決心，並未受到質疑。而小英的行事作風力求穩健，事緩則圓，改革亦受多數民調支持，但是拚經濟的決心與方法，卻遭受強烈的懷疑。且看同樣的基礎建設，川普的上兆美元公共建設，被視為翻轉美國國力強大但基礎建設落後的落差，一直備受期待，其目標清楚，反對聲浪亦小；而小英的八千八百億前瞻基礎建設，明明是為了補強地方建設不足，彌補南北與城鄉差距，正當性十足，但具有如此制高點的政策卻無法將財源、效用、成本與社會功能說清楚講明白，讓反對黨有效集結，在國會全面杯葛。年金改革受到既得利益抗爭，可以理解；若是公共建設政策都無力捍衛，無法說服民眾，難怪小英執政團隊的執政能力與魄力令人憂心。

其次，稅改是川普的重大政見，政策方向係以減稅為主。川普的稅改以降企業稅與課徵邊境調整稅，作為吸引海外資金與企業回流美國的紅蘿蔔與棒子，即使減稅可能引起圖利富人與企業的罵名，仍不畏外界譏評，展現堅定實施的決心。反之，小英重用外界戲稱「老藍男」的舊財經團隊，一切以穩定保守為主調，言必稱稅損，只擔心眼前減少的稅收，卻不見經濟發展後增加就業與所得，稅收反而可能增加的前景。因此現行的稅改規劃，就是這邊若減一點稅，那邊又會加一點，所謂稅改只是稅收的調整罷了，何來改革？如此思維之下，自然產生一些荒謬的政策，例如股市當沖交易降稅，而一般交易稅卻不降，無異鼓勵投資人將股市當成短線投機的賭場，而非長期投資的資本市場。尤有甚者，川普減稅是為了促進投資，著眼於擴大投資帶來的工作機會與薪資提升，是建設性的政策；小英的反向加稅，卻是為了填補社福的財務黑洞，例如調增「遺贈稅」十％、每包菸增廿元的「菸稅」，做為長照特種基金的財源，是消耗性的，有去無回。何者的稅改有利於多數國民的福祉，答案不問可知。

總之，領導人的風格充分影響國家的進步或落後。川普充滿爭議，卻渾身是勁，搞好經濟尤其念茲在茲，如此領導風格自然能夠激發美國人拚經濟的鬥志；而小英的人格並無瑕疵，領導風格亦以溫和穩健為特色，適合守成，但現階段的台灣潛藏重大挑戰與危機，需要具有號召力，敢拚敢做的領導人，小英及其團隊必須儘速調整施政風格，方可推動進步，完成改革，使台灣早日擺脫停滯與自耗的泥淖。