社論》逆風而行，當然會倒退！

蔡英文總統執政將屆滿一年，施政滿意度卻依舊低迷，行政團隊的表現更是不符外界期待。尤其，小英政府最近雖然仿效川普的一兆美元公共建設，提出八千八百億的前瞻基礎建設，也在年金改革上奮勇前進，卻仍無法引來掌聲，突破不了低支持度的窘境。完全執政的民進黨何以敗退如此快速，檢討幾個重大政策應該可以看出端倪。

首先是一例一休。勞工週休二日是世界進步潮流，在一例一休實施之前，台灣仍有三成勞工未能週休二日，因此修正勞基法落實週休二日的政策作為可以理解。然而，理想性過高，對現實運作缺乏充分了解，修出了一部嚴苛的勞基法：將休假日區分為例與休，七天必須休假一天，加班費則大幅加碼。並且，對所有行業並未區隔即一體適用。其實，全球產業已因網路科技的大數據與運算，人工智慧、自動化的進展，產業型態出現了根本的蛻變。這些以腦力與網路為主的產業，在宣稱要建構五加二創新產業的台灣，卻被政府綁在一部源自舊工廠法、主要規範生產線作業員的勞基法之上。台灣產業以出口與服務業為大宗，有明顯的淡旺季效應，且人力成本頗高，若人力調整失去彈性，成本必然大幅攀升，則除了大型企業可以吸收，多數中小企業恐怕會面臨營運困境。若因此而轉嫁增加的成本，又造成物價上漲，加重民眾的生活壓力。而加班時數被嚴格限縮，且加班費劇增，不但令資方卻步，也讓勞工失去加班改善待遇的機會，導致勞資消費者三輸的結局。

另一備受爭議的是稅改。由於全球化連結日深，資金流動高度自由化，各國為吸引投資，降稅成為潮流，川普的降稅更是指標。若是美國這種擁有創新技術優勢的先進經濟體都必須降稅吸引資金與企業回流，經濟陷入低成長的台灣，有什麼本錢假稅制合理化之名進行加稅？偏偏台灣的稅制改革正走上背離世界潮流的道路。其一便是調高遺贈稅挹注長照財源。遺贈稅在馬英九任內由五十％降為十％，降幅巨大，但遺贈稅的收入卻未減少，因為富人失去避稅的動機，且收到十％總比完全課不到稅好。如今遺贈稅調高為三級制，預估的稅收增加能否落實，恐怕並不樂觀。其次，股利因內外資稅率的大幅差距，造成外資享有極大優勢大舉買進台股，績優企業皆為外資持股過半，例如外資持股台積電已達七成九。因此這些台灣績優企業創造的財富並未回饋國人。而股市大漲的動力亦以這些股票為主，難怪台股幾乎上萬點，整體消費與民眾的財富皆未明顯提升，內需依然疲弱。但政府解決內外資稅率不合理的方案，竟是以稅損最少為優先考量。如此一來，將只有三．四萬戶適用綜所稅級距四十％以上的大戶受益，而一百五十萬戶中低所得股民卻須多繳稅。

另外，劍及履及實施的當沖降稅政策，竟是意圖以衝高股市成交量解救低迷的證券業，更令人匪夷所思。漲到近萬點的台股，若還未能帶動證券業再現榮景，背後顯然有更多結構性問題待解，例如電子交易盛行必然減少營業員的工作，這絕非當沖降稅可以挽回。尤其，台股此刻欠缺長期投資人，而當沖降稅只能吸引投機客，並衝擊盤面的穩定。當沖降稅後印證只有兩天的亢奮，之後成交量馬上消退。其實，證交稅與股利稅若不合理，不利於資本市場的長期發展，就應改進，耍小聰明、抄捷徑，只會治絲益棼，導致問題更加惡化。

台灣的問題在低薪，但小英的施政重點不放在推動經濟成長，化解停滯的困境，反而替產業發展綁上緊箍咒，難怪企業勞工的反彈如此巨大。不管一例一休或稅改，在在凸顯政府缺乏認知問題癥結的能力，作法保守，既抓大又不放小，而且發生負面效應只會枝枝節節修改，不願進行根本性的修法。其實，朝令有錯，夕改何妨？執政近一年，小英總統必須好好思考施政偏離正軌的嚴重性，若未及時改進，扭轉明顯錯誤的政策，不僅小英施政困局依舊，台灣也將受到重大傷害。