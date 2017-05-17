自由談》借問和馬英九差多少

蔡英文總統上任滿週年，「台灣」的國民尊榮感有提升嗎？「中華民國」有更獨立自主嗎？「聯合國」有台灣存在的空間嗎？如果是問號，蔡英文的文宣團隊再狂發一百次推特也無濟於事，因為人民在乎的是行動，不是「再想想」。

近日有關台灣能否「經中國同意」，以「觀察員身分」出席「旁聽」世界衛生組織大會相關會議，成為蔡英文政府的外交重點。蔡英文猛發推特，外交部和陸委會重申抗議和遺憾，並沒有看到政府採取任何「有說服力」的做法，期待取代競賽，等待成為常態！

仔細想想，台灣真可憐，選出一個取代中國國民黨的民主政權，去年參加世界衛生組織大會，連「台灣」都說不出口，執政一年了，連加入聯合國的念頭都沒有！「一個中國」之下的觀察員，民進黨竟然求之而不得！請問民進黨怎麼對選民交代，「這個政權」和馬英九在任時有何不同？

國際社會講究現實，出頭必須具有實力；蔡英文政府真的這麼沒有實力嗎？難道為國家爭取更大的外交空間動能都喪失了嗎？什麼叫「維持現狀」，只能任人搓揉變形嗎？「不激怒習大大」已然奉為台灣外交的第一信條嗎？

中國的儒家體系博大精深，受過黨國教育的台灣人對此並不陌生；馬列教條有其組織脈絡，台灣和共產黨也纏鬥了六十多年，何以民進黨執政後，讓人覺得蔡政府對中共極為陌生，完全處於被動，顯現在外的則是天真的以對付沒落的國民黨那一套文宣戰術在那兒戲耍。

儒家體系看待對手是看實力的，不是看花樣的，習進平看蔡英文只看實力，不是看善意，這是和中國打交道的思想核心。馬英九的八年善意盡出，卻敗給北京，打趴「中華民國」，蔡英文何必重蹈覆轍？

也要奉勸蔡總統，一個執政一年，連一個總統府秘書長都還懸缺的政府，自己都不在乎政府的完整性，敵人哪會太在乎！（陳杉榮）