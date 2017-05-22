自由廣場》GLP實驗室 毒化局爭取納稅人信心的關鍵

◎ 張志欽、劉明毅

台灣人民對食品安全問題不斷地出包無法再容忍，新政府成立的毒物及化學物質管理局（毒化局），在食安事件牽涉毒物及化學物質總是首當其衝，人民會質疑毒化局到底是無能，還是該被檢討無魄力，為何無法達到人民的期待。

創造安全、永續的化學物質環境，首要化學物質源頭的管理，進行化學物質登錄作業。目前毒化局登錄作業方式，委由廠商建置電腦系統，並負責數據結果審核。新成立的毒化局是否仍是舊官僚、舊思維，所作所為是否宏觀符合國際水準，或只是敷衍了事應付人民，全體國民必須好好監督其作為及績效。

首先，台灣的毒化局需要認知到：國內相當缺乏執行工業化學品相關測試之優良操作規範（Good Laboratory Practice, GLP）實驗室。經濟合作暨發展組織（OECD）規定化學品，需提供毒性測試等數據來進行登錄作業，且測試應由GLP實驗室執行，數據才可被國際相互承認接受。以國內化學品毒性測試為例，皆為商業測試實驗室，且只能執行部分項目的測試，缺乏有公信力的GLP實驗室，所以國內化學品測試能量並不完備，可想而知，審查作業也徒具形式。無完備測試審查制度，就無以爭取國際數據相互承認，測試數據公信力低，除無以保護人民健康外，也降低化學品輸出入的競爭力。

毒化局應該借鏡過去經濟部推動世界首創奈米技術產品驗證制度「奈米標章」的作為，當時結合奈米國家型計畫，建立三個全功能ISO17025奈米技術產品測試實驗室，研議測試規範、執行產品認證及提升製程技術，確保奈米產品安全，增加國內廠商的國際競爭力。我們看看新加坡，十幾年來戮力該國化學品登錄作業的國際認可，就是期望能於二○一八年達成輸出七百五十億美元工業化學品的目標。這也是我國毒化局執行化學品登錄作業應該有的格局。

（作者為成功大學環境醫學研究所教授、特聘教授）