自由廣場》【李筱峰專欄】期待成泡影了嗎？

◎ 李筱峰

蔡英文總統就職將屆一週年，感慨無限。數十年來，基本的民主觀念和台灣主體意識，讓我們期待著許多變革，例如：

期待著台灣的航空公司不要再奉「中華」之名，應正名為「台灣航空公司」。

期待著台灣的石油公司也不必再奉「中國」之名，應正名為「台灣石油公司」。

期待著台灣的郵政也不再奉「中華」之名。早在劉銘傳創辦的郵政就叫「台灣郵政」，阿扁總統曾經正名過，又被馬英九改回去。

期待著「僑務委員會」應該裁併到外交部，因為僑務本來就是外交部的事。僑務委員會原本是蔣政權為了籠絡海外僑民特別設立的冗機構。

期待著「蒙藏委員會」能裁撤。在台灣的蒙古人和西藏人不到一千人（也應在地化了），有需要編列偌大的國家預算設置這種機構嗎？那是「秋海棠」時代的思考。

期待著「中正紀念堂」應該轉型。民主國家為獨裁者蓋紀念館，是民主之恥！

期待著學校的教官制度能結束，軍人職責在保衛國家，不宜進入學校，教育應回歸教育專業。

期待著台灣的子弟入伍服兵役時，不要再唱「我愛中華」之類的軍歌。當中華人民共和國用飛彈威脅台灣之時，台灣的軍隊高唱「我愛中華」是啥意思？為何不唱「我愛台灣」？

期待著各機關學校不必再「向國父遺像行三鞠躬禮」，這種個人英雄崇拜的儀式，不是民主的常態，更不符台灣主體立場。

期待著台幣鈔票的人像不必老是以蔣介石、孫文思考，台灣歷史上多的是可以讓我們紀念的人物。

期待著司法改革能採行陪審制。早在九十四年前（一九二三年），孫文就明白主張「大小訟務，仿歐美之法，立陪審人員…」。

期待著外交部網站別再以開羅宣言連結台灣和中國的法理基礎。至今這種論述還掛在外交部網站！

期待著台灣擁有一部真正可以表達全體公民意志的公投法。期待著目前這部「鳥籠」公投法能早日修訂。「公投法」不能真正公投，就像蛋花湯不可加蛋，蚵仔煎不可放蚵仔，一樣好笑！

還有更多的期待，無法盡述。這些期待，都因外來的法西斯統治集團中國國民黨長期專政，無法實現。等到二○○○年扁政府時代想要變革，又因「朝小野大」，仍無法順遂變革。大家耐心等待著，心想，有朝一日綠營能在國會過半，這些期待當可成真。終於，綠營在國會過半的時代終於等到了，然而，靠綠營當選總統的蔡英文已執政一年，而我們的期待，卻依然還在期待。

我們知道，民進黨說「制憲正名」會觸動國際敏感神經，所以目前尚不敢奢望。但前述的那些期待（有的根本免本錢就可改革），在「朝小野大」時無法實現，在本土政權已全面執政一年，還是不能完成，難道還要再等國民黨復辟來完成？

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授，http://www.jimlee.org.tw）