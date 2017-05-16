自由廣場》調漲菸價，邏輯通嗎？

◎ 林志翰

本人不抽菸也不喝酒，但看到台灣飆漲式的菸價背後，卻有著挹注長照制度的美好願景，邏輯錯亂，令人不敢恭維。如果財政部這樣的邏輯行得通，筆者建議，以後酒駕罰單一張一百萬元，幾點意見供參：

首先，六月十二日起，每包香菸將再度調漲二十元菸稅，要用來挹注長照制度。筆者狐疑，政府難道是要鼓勵吸菸人口來增加長照基金嗎？二○○二年政府開徵「菸捐」以來，未執行的金額高達一二○億元，用途不透明，彷彿成為衛福部國健署的小金庫。每年發給各縣市高達六十七億元的查緝獎金，屢屢遭到濫用，或淪為官員、議員出國考察的費用，「菸捐」美意蕩然無存，更是變相將抽菸者視為提款機。

其次，漫天調漲菸價的邏輯如果行得通，那全台灣民眾更希望政府用這樣的手段對付酒駕。酒駕罰單一張一百萬元，撞死人直接罰千萬元以上，絕對可以嚴格嚇阻台灣酒駕浮濫，造成許多家庭破碎的不幸悲劇。

最後，政府漫天調漲菸價的作為，就像是「勒索病毒」，一再假公益之名，行勒索之實。筆者建議，環保署為了節能減碳愛地球，夏季電價直接漲到一度一千元，絕對能有效節電；水利署為了節約用水，珍惜水資源，直接調漲自來水價到一度一千元；交通部為了減少交通事故的發生，違規罰單一張五萬元；中油為了減少空氣污染，愛護台灣人的健康，油價一公升直接調漲至一百元以上。只不過，愛護人民的政府對於不肖廠商屢屢用黑心食品傷害台灣人健康的惡質作為，卻是高高舉起，輕輕放下，在在讓人民感受到被當作提款機的無奈剝奪感。

小英總統，您自詡建立一個最會聆聽人民聲音的政府，您知道，民怨就是這樣一點一滴逐漸累積而拖垮您的民意支持度嗎？

（作者為數學教師，台南市民）