自由廣場》共諜案頻傳 衝擊戰略部署

◎ 楊宗鑫

曾任飛彈指揮部的高階軍官涉入共諜案，全台飛彈部署狀況可能外洩，國軍是否持續採用「刺蝟戰術」，值得關注。

「刺蝟戰術」係由美國學者莫瑞在二○○八年「台灣國防戰略的再省思」一文中提出，獲得我國軍方高度重視。其基本立論是，隨著中國飛彈能力在質、量上的精進，台灣就算部署再多飛彈防禦系統，也難以全面阻截，機場、港口勢必遭受攻擊，屆時戰機將無法起飛、戰艦也無法出港，因此無須購買更多戰機、戰艦及防禦型飛彈；應做的是大量部署低價位機動式中、短程地對空飛彈，強化陸面防空系統以對抗中共的海空封鎖，實現「以地制空」，等待美軍介入。

在陳水扁執政時期，國軍力圖追求「決戰境外」，即透過增強海、空力量，將交戰空間設定為台灣海峽，當時甚至喊出「島外八十公里迎戰解放軍」的口號，並以採購反潛機、柴電潛艦、愛國者飛彈為執行重點。這套以攻為守的戰略，與過去奉行的「灘岸決戰」思維相去甚遠，引發諸多爭議，最後在三項軍購案預算遭大幅刪減，以及隨之而來的政黨輪替下無疾而終。

馬英九上任後採取「防衛固守，有效嚇阻」，將決戰境外的思維重新拉回對台灣本島的防衛，改攻勢為守勢，同時也吸收了部分刺蝟戰術的觀點。這套主張無須強化海、空力量，專注發展地對空打擊能力的思維，對傳統軍界而言，或許過於激進；然而兩岸軍事實力懸殊，迫使我方必須採取不對稱作戰，刺蝟戰術中對於飛彈的運用，確有獨到見解。其在我國的具體表現，在於放棄旨在攔截敵方飛彈的愛國者飛彈防禦系統，強化中短程防空飛彈之數量、能力及機動性，透過大量部署形成如刺蝟般讓敵人無法近身的防護網，並利用機動性的提升，降低敵方飛彈的精準率。

民進黨再度執政後，國防部復調整戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，此係取自扁、馬之折衷，即在本島防衛外，同時不忘強化海、空作戰能力。如今飛指部爆發共諜案，是否導致我國戰略思維重回決戰境外，將是後續觀察重點。

（作者為公務員）