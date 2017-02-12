《自由廣場》請小英為曹老師主持公道

◎ 陳文卿

政務官上台本來就要有下台的準備，政府任命新職要說明為何適任，下台卻無必要一定得說出個理由來，反正長官認為該調整職位了，就揮揮手瀟灑走人。然而惡質媒體卻總是不甘心，一定要捕風捉影說某人是因為某種原因下台，其中最扯的就是亂掰說農委會主委曹啟鴻因官舍風波而下台。

如果總統或閣揆竟是以這樣的標準來決定閣員的去留，簡直是將國之大臣踐踏到無以復加的地步了！如果不是，總統或閣揆就有義務澄清、譴責錯誤報導。

曹主委將用不到的官舍空間讓三位隨他離鄉背井從屏東北上的親信幕僚住，這種對部屬的基本照顧，居然可讓嗜腥媒體大作文章。而又特別強調三位「女性」部屬，刻意做出「緋聞」的暗示，這對像曹啟鴻這樣一位人格者，是何等的污衊啊！

曹啟鴻可能是民進黨內可與林義雄比擬的「人格者」，這是曾經與他有過接觸者一致的公論。從政卅年，腳踏實地不搞交際應酬，不找媒體做公關來衝施政滿意度的民調。經常輕車簡從甚至自己騎著單車到農場去找養豬戶關心沼氣設施進度，或蹲在地上與大家就地比劃。也就是因為如此實事求是，才會不拘小節安排親信幕僚住上下樓層，以便隨時討論工作。對部屬而言其實是隨時待命，但卻被渲染成如此不堪。

筆者印象最深刻是有一次去歐洲考察沼氣發電技術，一行八人有教授、企業人士、環保署科長級官員，當時的曹縣長知道行程內容後很有興趣，臨時說要加入，於是單槍匹馬一人跟上來，且由於預算未編列就自費參加了。行李自己提，與大夥兒同樣的食宿，甚至飯店只要求乾淨，價格則越便宜越好。到農場去爬上爬下，一把抓起處理過後的沼肥湊上去聞。當時的駐丹麥代表看了很訝異，說接待過許多國內去的縣市長，卻沒見識過這樣平民作風的縣長。

照理說曹啟鴻已下台，應不至於對任何人造成威脅，但卻於此時爆出這種新聞來，令人懷疑是「防堵」作用。曹雖無爭，但總有些小人擔心他將去搶了某個位置，或許民進黨內的內鬥陰風才是小英應特別注意的。（作者為環保顧問，新竹市民）