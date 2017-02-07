《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改

行政法院四度判黨產會敗訴，一點也不教人奇怪；司法體系的黨國結構尚未解構之前，不如此才怪。難怪馬英九們會聞訊而手之舞之足之蹈之的表示：「非常振奮。」「他馬的」振奮，不在區區黨產而已，「黨產」不過小事，振奮的是，只要法院、法官、檢察官還是顏大和、周守訓、越方如等，法院還是國民黨開的。

台北高等行政法院院長兼發言人許瑞助一月廿四日親自召開記者會，宣布裁定結果之後，有媒體即以「法官：不樂見一黨獨大」當標題；注意！這個解讀出自藍營電視台，是以藍解藍，絕非反諷。

高等行政法院的裁決理由有五，無一不精采，完全展現了司法的重裝備。下面且拿前三點來分疏，以概其餘。

理由一，是舉憲法第八十條：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」老實說，需要鄭而重之的援引形同常識的憲法以證成？不讓人有「此地無銀三百兩」的聯想也難。憲法第八十條，司法果有遵行？引扁案就知底蘊了。特偵組排排站，「辦不了扁案就下台」，有「超出黨派」嗎？臨時換法官，以蔡守訓代周占春，有「獨立審判」嗎？國務機要費，二審判無罪，馬英九馬上召見司法院長、法務部長，警告「不可違反社會觀感」，高等法院如應斯響，立刻「自為判決」，有「不受干涉」嗎？行政法院愛說笑。

理由二，更絕：「行政訴訟之司法功能，在保障人民權益，確保行政權之合法行使，體察法律規範目的，謹守法治原則，避免損及人民之權利。」請問，國民黨橫徵暴斂、蠶食鯨吞來的黨產，司法有作為嗎？黨產會要處理違法違憲的黨產，難道不是要完成上揭「保障人民權益」、「確保行政權之合法行使」及「謹守法治原則」？行政法院寧以今日之矛攻昨日之盾；保障啦、權益啦、合法啦，說的比唱的好聽。

理由三，只引末句就夠逗趣了：「各個政黨必須享有不受國家操縱、支配的自主性，以確保社會領域不會國家化，甚至成為威權支配的工具。」真是義正辭嚴，文情並茂，句句打動人心；這段可圈可點的話，不正是政黨輪替後所以要進行轉型正義、司法改革的源由！今天的法官究竟進步了，攻訐起「一黨獨大」了！不像過去「一黨獨大」的法官，公然在判決書中連連強調八、九次「本黨」。問題是，台灣一黨獨大了六十幾年，司法正是國民黨黨國的幫凶；不要以為打著司法保障之旗，就可以讓人掩蓋東廠本色！

許瑞助們用司法權當武器，不是挑戰而是嘲弄司法改革。蔡英文，不要睡著了！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）